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Полностью натуральный, без дрожжей и на закваске. Вот как в старину пекли хлеб

14 марта 2024 11:16
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Полностью натуральный, без дрожжей и на закваске. Вот как в старину пекли хлеб-1

На берегу Нарочи в деревне Наносы расположился этнокультурный комплекс. Стилизованная деревня с гостевыми домиками вернет в детство к бабушке и согреет сказочной атмосферой.

Полностью натуральный, без дрожжей и на закваске. Вот как в старину пекли хлеб-4

Владислав Бондарев, экскурсовод:
Возле каждого дома есть подворье, там хозяйство: куры, гуси, кролики. Место уникальное, поскольку это полуостров, это часть суши такой клинышек, который уходит в Нарочь почти на километр.

Центр притяжения – музей хлеба в водяной мельнице. Наши предки верили, что кузнецу и мельнику сопутствует в делах нечистая сила. А путешественники старались обходить млыны стороной.

Владислав Бондарев:
Считалось, что водяной живет под водяным колесом, кикимора. Они селятся чаще всего в самом глубоком месте, что называлось запрудой или омутом.

Полностью натуральный, без дрожжей и на закваске. Вот как в старину пекли хлеб-7

В Наносах построили мельницу по старинным традициям. Каменные жернова привезли из Брестского района. Им уже больше века. Мощный нанос закачивает воду на верхнюю запруду, она падает на водяное колесо, и механизм приходит в движение. В холодный сезон демонстрируют работу мельницу с помощью электрического мотора. Заглянем в самое сердце.

Владислав Бондарев:
На самом верху находится бункер, он засыпается зерном. Зерно постепенно сходит на каменные жернова, оно перетирается, перемалывается, под воздействием центробежной силы выходит в окошечко. Уже через воронку по коробу этот помол попадает в мучной ларь. Именно так конструировали мельницы наши предки в XIX столетии.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Вероника Макаревич # Анастасия Макеева

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