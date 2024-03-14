Полностью натуральный, без дрожжей и на закваске. Вот как в старину пекли хлеб

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
На берегу Нарочи в деревне Наносы расположился этнокультурный комплекс. Стилизованная деревня с гостевыми домиками вернет в детство к бабушке и согреет сказочной атмосферой.
Владислав Бондарев, экскурсовод:
Возле каждого дома есть подворье, там хозяйство: куры, гуси, кролики. Место уникальное, поскольку это полуостров, это часть суши – такой клинышек, который уходит в Нарочь почти на километр.
Центр притяжения – музей хлеба в водяной мельнице. Наши предки верили, что кузнецу и мельнику сопутствует в делах нечистая сила. А путешественники старались обходить млыны стороной.
Владислав Бондарев:
Считалось, что водяной живет под водяным колесом, кикимора. Они селятся чаще всего в самом глубоком месте, что называлось запрудой или омутом.
В Наносах построили мельницу по старинным традициям. Каменные жернова привезли из Брестского района. Им уже больше века. Мощный нанос закачивает воду на верхнюю запруду, она падает на водяное колесо, и механизм приходит в движение. В холодный сезон демонстрируют работу мельницу с помощью электрического мотора. Заглянем в самое сердце.
Владислав Бондарев:
На самом верху находится бункер, он засыпается зерном. Зерно постепенно сходит на каменные жернова, оно перетирается, перемалывается, под воздействием центробежной силы выходит в окошечко. Уже через воронку по коробу этот помол попадает в мучной ларь. Именно так конструировали мельницы наши предки в XIX столетии.
Подробности в видео.