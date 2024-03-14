Полностью натуральный, без дрожжей и на закваске. Вот как в старину пекли хлеб

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На берегу Нарочи в деревне Наносы расположился этнокультурный комплекс. Стилизованная деревня с гостевыми домиками вернет в детство к бабушке и согреет сказочной атмосферой.

Владислав Бондарев, экскурсовод:

Возле каждого дома есть подворье, там хозяйство: куры, гуси, кролики. Место уникальное, поскольку это полуостров, это часть суши – такой клинышек, который уходит в Нарочь почти на километр.

Центр притяжения – музей хлеба в водяной мельнице. Наши предки верили, что кузнецу и мельнику сопутствует в делах нечистая сила. А путешественники старались обходить млыны стороной.

Владислав Бондарев:

Считалось, что водяной живет под водяным колесом, кикимора. Они селятся чаще всего в самом глубоком месте, что называлось запрудой или омутом.