Председатель Белтелерадиокомпании: мне написали что-то типа ты при новой власти найдёшь себе применение

Новости Беларуси. Иногда вместо запугивания в ход идут другие аргументы. Об одном из таких случаев рассказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Эйсмонт, БТ:

Мне написали что-то типа того, что не переживай, ты хороший парень, ты при новой власти найдешь себе применение, я тебя уверяю. Это был намек на то, что, если ты выйдешь, как я понимаю, все будет хорошо, не бойся.

Кто?

Иван Эйсмонт:

Кто написал? Я не думаю, что это секрет какой-то. Хотя и переписка личная, ничего страшного, меня не просили, чтобы это осталось между нами. Меня об этом попросил один из основателей TUT.BY Кирилл Волошин.