«Нам надо сделать так, чтобы было «ах». Вот как изменился агрогородок Дивин к областным «Дожинкам»

Новости Беларуси. Уже несколько лет областные «Дожинки» – главный праздник хлеборобов страны – проводят в небольших городках или вовсе деревнях. Место проведения облагораживают, а местную инфраструктуру улучшают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году в Брестской области принимать гостей будет небольшой Дивин. О готовности к празднику – Кристина Протосовицкая.

Дивин приглашает на «Дожинки». Из тюков нового урожая вырастают декорации со своими персонажами и сюжетами. Радушные хозяева – дед и бабка – приглашают к хлебосольному столу. Традиции уже много лет – с каждым годом удивлять все сложнее.

Валентина Гапанович, мастер народных ремесел Дивинского дома ремесел:

Идеи приходили самые разные, что можно сделать. Поскольку «Дожинки» проходят в нашем населенном пункте, нам надо сделать так, чтобы это было гостеприимно, красиво, красочно, чтобы было «ах».

Дивин в XVII веке получил Магдебургское право, а в XX и вовсе был отдельным райцентром. Перед «Дожинками» теперь уже агрогородок на несколько месяцев погрузился в приятные хлопоты. Пройдут концерты, дегустации, развернётся город мастеров. Как агрогородок Дивин готовится к «Дожинкам-2020» Новые дороги и тротуары, велосипедные дорожки. Обновленные фасады зданий и домов. Парк, где только завершилась реконструкция (строители убрали старые деревья, уложили дорожки и установили детский городок).

В Дивине живут 2 830 человек. Для их комфортной жизни рядом с местным рынком построили новый магазин, обновили здания почты, школы и детского сада. Для школьников появится собственная воркаут-площадка. Капитального ремонта дождалась и местная участковая больница. Она обслуживает 7 000 человек, в том числе из деревень в округе. Закупили новое медицинское оборудование.

Какой праздник без парадного выхода? Цветочная перезагрузка – необычные ландшафтные композиции с буренкой, валентинкой или даже отдельным цветочным двориком. В исполнении лучших озеленителей области. О славном историческом прошлом напоминают столетние традиции. Обряду местной свадьбы придан статус историко-культурной ценности Беларуси.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Леликовская сваха – ее облик не меняется последние 100 лет. Деревянные фигуры известной дивинской свадьбы повторили мастера со всей Беларуси на масштабном пленэре. А театрализованно, со всеми шутками и прибаутками этот старинный обряд повторят эксклюзивно для гостей «Дожинок».