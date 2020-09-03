Придыбайло: некоторые люди думают, что они выполняют, например, журналистскую работу, при этом являются политическими активистами

Любые такие просьбы правоохранители будут расценивать по своим статьям, а статьи написаны очень сухо

Константин Придыбайло, журналист RT:

Даже если ты пишешь в своем Facebook «нам нужна аппаратура» либо «люди, приходите, поддерживайте кого-то», это является как раз таки частью организации этого мероприятия. И оно сейчас, в данный момент, было не санкционировано властями – это нарушение закона. Поэтому любые такие просьбы правоохранители будут расценивать по своим статьям, а статьи написаны очень сухо. Если ты говоришь: «Люди, пойдем к Белтелерадиокомпании», люди туда приходят и организовывают акцию, – значит, ты соучастник. Вот и все. Закон прост на самом деле и ко всем должен быть одинаков.

Нужно очень разделять активизм и журналистику

На самом деле у нас в компании (RT – прим. ред.) работают люди с активной гражданской позицией. И у нас есть такое правило: когда ты высказываешь свое мнение по тому или иному политическому поводу, никогда не вмешивай компанию. Потому что, условно говоря, мнение редакции может отличаться от мнения частного журналиста. И нужно очень разделять активизм и журналистику. Это очень сложно, особенно в Беларуси, когда, на мой взгляд, впервые вообще такое происходит на политической арене за последние 20 лет. И действительно, некоторые люди думают, что они выполняют, например, журналистскую работу, при этом являются политическими активистами.