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Придыбайло: некоторые люди думают, что они выполняют, например, журналистскую работу, при этом являются политическими активистами

03 сентября 2020 19:59
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Новости Беларуси. Журналист RT рассказал, каких правил придерживаются его коллеги, высказывая политическую позицию, и почему в некоторых профессиях стоит внимательнее относиться к своей аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Придыбайло: некоторые люди думают, что они выполняют, например, журналистскую работу, при этом являются политическими активистами-1

Любые такие просьбы правоохранители будут расценивать по своим статьям, а статьи написаны очень сухо

Константин Придыбайло, журналист RT:
Даже если ты пишешь в своем Facebook «нам нужна аппаратура» либо «люди, приходите, поддерживайте кого-то», это является как раз таки частью организации этого мероприятия. И оно сейчас, в данный момент, было не санкционировано властями – это нарушение закона. Поэтому любые такие просьбы правоохранители будут расценивать по своим статьям, а статьи написаны очень сухо. Если ты говоришь: «Люди, пойдем к Белтелерадиокомпании», люди туда приходят и организовывают акцию, – значит, ты соучастник. Вот и все. Закон прост на самом деле и ко всем должен быть одинаков.

Нужно очень разделять активизм и журналистику

На самом деле у нас в компании (RT – прим. ред.) работают люди с активной гражданской позицией. И у нас есть такое правило: когда ты высказываешь свое мнение по тому или иному политическому поводу, никогда не вмешивай компанию. Потому что, условно говоря, мнение редакции может отличаться от мнения частного журналиста. И нужно очень разделять активизм и журналистику. Это очень сложно, особенно в Беларуси, когда, на мой взгляд, впервые вообще такое происходит на политической арене за последние 20 лет. И действительно, некоторые люди думают, что они выполняют, например, журналистскую работу, при этом являются политическими активистами.  

Придыбайло: некоторые люди думают, что они выполняют, например, журналистскую работу, при этом являются политическими активистами-4

Когда ты актер или журналист, ты должен понимать, что за тобой есть определенная аудитория

Григорий Азаренок, СТВ:
Тут еще такой момент немножко этический. Это сейчас очень сильно проявилось в деле актера Ефремова. Почему журналистов или артистов – их не трогать? Их не трогать, их нельзя. Сразу встает сообщество, поднимается, пикетирует и так далее. Может ли быть закон не ко всем одинаков?  

Константин Придыбайло:
Закон должен быть ко всем одинаковым и он будет ко всем одинаковым наверное. Я еще раз скажу: когда ты актер или когда ты журналист, ты должен понимать, что за тобой есть определенная аудитория. Что ты этой аудитории интересен, авторитетен и ты можешь ей управлять. И, конечно же, когда ты направляешь эту аудиторию во что-то разрушительное, готовься за это отвечать.  

# Интернет # общество # Константин Придыбайло # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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