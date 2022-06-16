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От социальной сферы до международной повестки. 13 вопросов рассмотрят депутаты на 8-й сессии Палаты представителей

16 июня 2022 06:50
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Новости Беларуси. Ряд законопроектов рассмотрят 16 июня белорусские депутаты. В 10:00 в Овальном зале начнется заседание восьмой сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка включает 13 вопросов. Среди них – проекты законов, касающихся российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, государств – участников СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

От социальной сферы до международной повестки. 13 вопросов рассмотрят депутаты на 8-й сессии Палаты представителей-1

В целом поднимаемые вопросы отражают многие сферы жизни белорусов: Кодекс о земле, Гражданский кодекс (по вопросам, связанным с самовольным строительством), социальная поддержка населения, основы государственной молодежной политики.

# Закон # общество # Фотофакт

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