От социальной сферы до международной повестки. 13 вопросов рассмотрят депутаты на 8-й сессии Палаты представителей

Новости Беларуси. Ряд законопроектов рассмотрят 16 июня белорусские депутаты. В 10:00 в Овальном зале начнется заседание восьмой сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка включает 13 вопросов. Среди них – проекты законов, касающихся российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, государств – участников СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.