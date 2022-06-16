«В России пока этого нет». Вопросы охраны труда обсуждают в Витебске на международной конференции
Новости Беларуси. Беларусь-Россия: интеграция по всем направлениям деятельности, в том числе совместная программа по сближению законодательства в социальной и трудовой сферах. В эти дни последние разработки в области охраны труда объединили экспертов двух стран на международной конференции в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе – круглые столы, тематические семинары и лекции. Отметим, что это уже 18-е по счету подобное мероприятие.
Еще одна важная задача – адаптировать трудовое законодательство двух государств к общей союзной программе. Гостей из соседней страны может заинтересовать белорусская практика выплат компенсаций по условиям труда.
Георгий Молебнов, директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России:
Полный комплекс изменений нормативно-правовой базы в области охраны труда мы заканчиваем 1 марта 2023 года. С белорусскими коллегами хотели поделиться, послушать какие-то предложения, еще есть время откорректировать часть документов, поэтому предполагаю, что достаточно плодотворно поработаем.
Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Например, что касается вопросов компенсаций по условиям труда, мы сейчас будем обсуждать эти вопросы в том, чтобы сближать наши подходы. Есть у нас немножко еще различия по распространению наших законодательных норм об охране труда, мы чуть шире берем, мы работаем с гражданами, которые работают по гражданско-правовым договорам. В России пока этого нет. Будем тоже эти вопросы обсуждать.
16 июня участники конференции посетят ведущие предприятия Витебска, чтобы ознакомиться с лучшими примерами охраны труда и использовать этот опыт на своих площадках.