Форум учёных государств – участников СНГ начинает работу в Бишкеке. По итогам будет принята декларация

Интеллектуальная концентрация сил ожидается 16 июня в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там начинает работу Форум ученых государств – участников СНГ. Он продлится два дня и соберет представителей научного сообщества, в том числе молодых ученых, крупнейших научных, исследовательских центров Содружества.

Ожидается, что по итогам будет принята декларация. Это серьезный шаг в активизации и развитии научно-технического сотрудничества государств СНГ, содействии формированию и расширению научного пространства, анализе состояния и перспектив развития фундаментальной науки, путей реализации перспективных инновационных научных исследований в цифровую эпоху, а также совершенствовании процесса цифровизации в образовании и науке.