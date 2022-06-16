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Форум учёных государств – участников СНГ начинает работу в Бишкеке. По итогам будет принята декларация

16 июня 2022 06:35
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Интеллектуальная концентрация сил ожидается 16 июня в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там начинает работу Форум ученых государств – участников СНГ. Он продлится два дня и соберет представителей научного сообщества, в том числе молодых ученых, крупнейших научных, исследовательских центров Содружества.

Форум учёных государств – участников СНГ начинает работу в Бишкеке. По итогам будет принята декларация-1

Ожидается, что по итогам будет принята декларация. Это серьезный шаг в активизации и развитии научно-технического сотрудничества государств СНГ, содействии формированию и расширению научного пространства, анализе состояния и перспектив развития фундаментальной науки, путей реализации перспективных инновационных научных исследований в цифровую эпоху, а также совершенствовании процесса цифровизации в образовании и науке.  

# Ученые # общество # Фотофакт

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