Предприятия Минской области получили 21 новый комбайн от «Гомсельмаша»

Пополнение автопарка для рекордного урожая! 21 комбайн производства «Гомсельмаш» торжественно передали предприятиям Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии получили ключи от мощных машин, которые уже зарекомендовали себя в работе на полях. Специалисты провели подготовку комбайнов, теперь им предстоит пройти тест-драйв. И уже в ближайшее время зерноуборочная техника присоединится к масштабному сбору урожая.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Новая техника всегда увеличивает шансы, потому что она новая. Лучше качество уборки, меньше потерь, меньше простоя, она гарантийная. Благодаря новым решениям, мы очень рассчитываем на эти новые комбайны. Я больше чем уверен, что все сегодняшние механизаторы, которым были вручены ключи, они будут у нас на «Дажынках», и мы их будем награждать.

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»

Модель по техническим характеристикам имеет производительность 12 килограмм в секунду, по хлебной массе – 18 тонн в час. Оснащается как 7-метровой, так и 9-метровой жаткой. На сегодняшний день данная модель обеспечена всеми современными опциями для удобства именно комбайнера, который находится в кабине. Это кондиционер, это световая сигнализация, это магнитола, удобное управление, хорошее сиденье.

Никита Бабович, помощник механизатора сельскохозяйственного производственного кооператива «Валевачи» Червенского района:

Третий год в подряд помогаю своему брату на комбайне. Хочу сказать то, что отец, брат и, мне кажется, я, будем продолжать эту династию. Данная техника меня вполне устраивает. Все для комфортной езды, все идеально. Будем сильно стараться, очень много жать, чтобы выйти на пьедестал на «Дожинках».