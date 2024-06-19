Российская компания поставит вагоны для Минской подземки – как они выглядят?

Новые составы для Минской подземки. Российская компания готовится поставить семь четырехвагонных поездов для третьей ветки метро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контракт Минский метрополитен заключил еще в 2023 году – и вот первый поезд уже практически готов. Вагоны отвечают всем современным требованиям комфорта: работает система климат-контроля, уютные сиденья, сквозные проходы и широкие двери – все для удобства пассажиров.

Промышленный лазер с точностью до микрона вырезает заготовку из 6-сантиметрового стального листа, которая вскоре превратиться в одну из деталей подвижного состава новых вагонов для минского метро.

В соседнем цехе уже идут сварочные работы. Будущий подвижной состав назвали «Минск 24М», он разрабатывался на базе составов «Москва», работающих сейчас в подземке российской столицы. Но все же инженерам предприятия, которых здесь более 1 000 человек, пришлось вносить конструктивные изменения в основную модель вагонов.