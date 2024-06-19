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Российская компания поставит вагоны для Минской подземки – как они выглядят?

19 июня 2024 17:14
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Новые составы для Минской подземки. Российская компания готовится поставить семь четырехвагонных поездов для третьей ветки метро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контракт Минский метрополитен заключил еще в 2023 году – и вот первый поезд уже практически готов. Вагоны отвечают всем современным требованиям комфорта: работает система климат-контроля, уютные сиденья, сквозные проходы и широкие двери – все для удобства пассажиров.

Подробности в нашем следующем материале.

Российская компания поставит вагоны для Минской подземки – как они выглядят?-1

Промышленный лазер с точностью до микрона вырезает заготовку из 6-сантиметрового стального листа, которая вскоре превратиться в одну из деталей подвижного состава новых вагонов для минского метро.

В соседнем цехе уже идут сварочные работы. Будущий подвижной состав назвали «Минск 24М», он разрабатывался на базе составов «Москва», работающих сейчас в подземке российской столицы. Но все же инженерам предприятия, которых здесь более 1 000 человек, пришлось вносить конструктивные изменения в основную модель вагонов.

Российская компания поставит вагоны для Минской подземки – как они выглядят?-4

Алексей Жмак, директор обособленного подразделения ООО «ТМХ Инжиниринг» в Мытищах (Россия):
Принципиальное отличие – это отличие длины кузова. На 70 мм кузов для Минского метрополитена короче. Связано это с тем, чтобы вписаться в действующую инфраструктуру Минского метрополитена, взаимодействовать с автоматическим платформенными дверями.

Российская компания поставит вагоны для Минской подземки – как они выглядят?-7

С помощью специального виртуального шлема и вагонного симулятора конструкторы еще до начала производства подвижного состава могут прогуляться по всему поезду и оценить его оснащение и комфорт.

Подробности в видео.

# Минское метро # общество # Алина Мычко

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