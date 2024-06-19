В Минской области заработают 78 школьных военно-патриотических лагерей. В каких местах побывают ребята?

Этим летом в Минской области будет работать 78 школьных лагерей военно-патриотической направленности, где отдохнут около 2,5 тысячи детей. Флешмобы, тематические беседы и туристические маршруты по местам памяти. Все проекты посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Лесновской школе Копыльского района ребята посетили места боевой славы родного края и почтили память погибших земляков. В каких знаковых местах побывали школьники – узнала Анна Куртасова.

Учитель истории Лесновской школы проводит для ребят экскурсию. Сейчас школьники отдыхают в летнем лагере. Смена патриотической направленности. Она посвящена 80-летию освобождения Беларуси. Поэтому особое внимание – истории родного края.

Оксана Юхо, учитель истории и обществоведения Лесновской средней школы:

В лагере проводятся очень интересные мероприятия, направленные на то, чтобы ребята знали, помнили, любили и гордились тем, что создали их предки.