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В Минской области заработают 78 школьных военно-патриотических лагерей. В каких местах побывают ребята?

19 июня 2024 17:11
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Этим летом в Минской области будет работать 78 школьных лагерей военно-патриотической направленности, где отдохнут около 2,5 тысячи детей. Флешмобы, тематические беседы и туристические маршруты по местам памяти. Все проекты посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Лесновской школе Копыльского района ребята посетили места боевой славы родного края и почтили память погибших земляков.

В каких знаковых местах побывали школьники – узнала Анна Куртасова.

В Минской области заработают 78 школьных военно-патриотических лагерей. В каких местах побывают ребята?-1

Учитель истории Лесновской школы проводит для ребят экскурсию. Сейчас школьники отдыхают в летнем лагере. Смена патриотической направленности. Она посвящена 80-летию освобождения Беларуси. Поэтому особое внимание – истории родного края.

В Минской области заработают 78 школьных военно-патриотических лагерей. В каких местах побывают ребята?-4

Оксана Юхо, учитель истории и обществоведения Лесновской средней школы:
В лагере проводятся очень интересные мероприятия, направленные на то, чтобы ребята знали, помнили, любили и гордились тем, что создали их предки.

В Минской области заработают 78 школьных военно-патриотических лагерей. В каких местах побывают ребята?-7

В лагере «Патриот» более 40 ребят. Дети участвуют в викторинах, смотрят фильмы о подвиге белорусского народа в годы войны. А еще отправляются в поездки на школьном автобусе по местам памяти.

Подробности в видео.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области

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