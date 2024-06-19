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Изображения с глубоким смыслом. Мастера Витебского района создают серию уникальных панно из соломы

19 июня 2024 17:11
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Память в искусстве. Мастера из Сенно создают серию декоративных панно из соломки. Картины посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою лепту в сохранение исторической памяти вносят и жители региона. Десятки людей участвуют в мастер-классах по созданию декоративных элементов, которые затем украсят готовые панно.

Изображения с глубоким смыслом. Мастера Витебского района создают серию уникальных панно из соломы-1

Проект «Подвиг народа бессмертен» местного Дома ремесел объединил около десятка картин из белорусской соломки. В коллекции изображения карты малой родины, танкового сражения на подступах к Сенно, аллеи героев и братской могилы в деревне Куповать, где в бою с карателями погиб легендарный комбриг Константин Заслонов.

Изображения с глубоким смыслом. Мастера Витебского района создают серию уникальных панно из соломы-4

Ольга Акулова, мастер-методист Сенненского дома ремесел:
Одним из самых значимых памятников Сенненского региона является памятник «Боль», который расположен на Галынке. В 1941 году там были расстреляны около тысячи человек, ставших жертвами гетто.

Изображения с глубоким смыслом. Мастера Витебского района создают серию уникальных панно из соломы-7

Над коллекцией из шести произведений трудятся сразу несколько мастериц. Работа почти ювелирная. Каждая аппликация требует терпеливого труда. Прежде чем приступить к созданию картин, каждую соломинку тщательно утюжат, затем из природного материала умельцы вырезают мелкие элементы – их сделали уже больше тысячи.

Изображения с глубоким смыслом. Мастера Витебского района создают серию уникальных панно из соломы-10

Ольга Акулова:
Чтобы создать эту работу, было необходимо еще на самом важном этапе создания эскизов собрать всю необходимую и достаточно точную информацию. Сбор сведений начался от работников музея. Также делались фотографии этих мест точно с натуры. Потом все это собиралось в единое целое.

Изображения с глубоким смыслом. Мастера Витебского района создают серию уникальных панно из соломы-13

В Доме ремесел продолжают работать над проектом вместе с жителями и гостями города. Работники организаций и предприятий, школьники и даже туристы вносят свой маленький вклад в большое дело под началом мастерицы Валентины Грибовской.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

# Народное творчество # общество # Александра Ходюкова # Новости Витебска и Витебской области

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