Изображения с глубоким смыслом. Мастера Витебского района создают серию уникальных панно из соломы

Память в искусстве. Мастера из Сенно создают серию декоративных панно из соломки. Картины посвящены 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою лепту в сохранение исторической памяти вносят и жители региона. Десятки людей участвуют в мастер-классах по созданию декоративных элементов, которые затем украсят готовые панно.

Проект «Подвиг народа бессмертен» местного Дома ремесел объединил около десятка картин из белорусской соломки. В коллекции изображения карты малой родины, танкового сражения на подступах к Сенно, аллеи героев и братской могилы в деревне Куповать, где в бою с карателями погиб легендарный комбриг Константин Заслонов.

Ольга Акулова, мастер-методист Сенненского дома ремесел:

Одним из самых значимых памятников Сенненского региона является памятник «Боль», который расположен на Галынке. В 1941 году там были расстреляны около тысячи человек, ставших жертвами гетто.

Над коллекцией из шести произведений трудятся сразу несколько мастериц. Работа почти ювелирная. Каждая аппликация требует терпеливого труда. Прежде чем приступить к созданию картин, каждую соломинку тщательно утюжат, затем из природного материала умельцы вырезают мелкие элементы – их сделали уже больше тысячи.

Ольга Акулова:

Чтобы создать эту работу, было необходимо еще на самом важном этапе создания эскизов собрать всю необходимую и достаточно точную информацию. Сбор сведений начался от работников музея. Также делались фотографии этих мест точно с натуры. Потом все это собиралось в единое целое.