Во что упаковывает свою продукцию БНБК? Узнали на предприятии
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Накануне 7 ноября стране большой подарок сделали, официально открылась БНБК. Коллеги потрудились и уточнили, какую упаковку для произведенного космического товара используют на предприятии.
Александр Бильдюкевич, заместитель директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации:
Упаковка у нас – так называемый трехслойный бумажный пакет с полиэтиленовым вкладышем. Для чего это надо? Аминокислотная продукция – это экспортный вид продукции, он должен доехать до клиента в сохранности. Поэтому мы уделяем очень большое внимание упаковке. Слава богу, в Беларуси такую упаковку делают в Могилеве. Мы ей очень довольны. Работаем уже целый год с этим поставщиком, и никаких нареканий у нас по упаковке не было.
Алена Сырова:
Получается, все абсолютно можем произвести сами и дать возможность своим предприятиям заработать.
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Что касается мешка, то действительно как произошло, почему мы смогли сделать эту продукцию? Построили завод в Светлогорске, который производит целлюлозу – фактически, мы утилизируем отходы. Наивысшее качество древесины используется в производстве мебели, каких-то дорогостоящих материалов, а все остальное утилизируется в целлюлозу. Из нее делается бумага, из бумаги делается мешок. Вот это и позволило закрыть рынок по мешку в том числе.
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