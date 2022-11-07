Во что упаковывает свою продукцию БНБК? Узнали на предприятии

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Накануне 7 ноября стране большой подарок сделали, официально открылась БНБК. Коллеги потрудились и уточнили, какую упаковку для произведенного космического товара используют на предприятии.