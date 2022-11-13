Предприятие Витебской области подделало документы о завершении уборочной. Директор объяснил, почему так поступил

Новости Беларуси. Ключевой посыл главы государства, который звучал уже не раз, повторился и в Толочинском районе. О том, что недопустимы отсутствие порядка и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это основа всего. Но, судя по данным органов прокуратуры, пока эти тезисы дошли не до всех. Только в 2022 году к ответственности привлечено более 8 000 человек. А по фактам преступлений в АПК органы прокуратуры и Следственный комитет возбудили больше 750 уголовных дел.

Поле в 52 гектара. Окружено лесом и в отдалении от оживленной трассы. Здесь росла масленичная редька. А кусок земли отдали под просо. Сроки пришли. Отчет хозяйства готов, подписан ответственными. И тут же ревизия территорий. 2 ноября, а просо еще стоит. Президент поручил навести порядок в сфере АПК. Как отреагировали руководители предприятий? Читайте здесь.

Дмитрий Кудрявцев, начальник отдела прокуратуры Витебской области:

Было обнаружено неубранное просо на площади около 10 гектаров. Примечательно, что по состоянию на 1 октября все предприятия района отчитались о 100-процентной уборке данной посевной культуры. Данные факты свидетельствовали о наличии в действии должностных лиц предприятия признаков преступления, предусмотренного статьей 427 Уголовного кодекса – это служебный подлог.

Андрей Богович, директор сельскохозяйственного предприятия Докшицкого района:

У нас семян не хватило, кроме этого поля мы высевали еще и на других полях масленичную редьку. Недостаточно было, чтобы завершить сев данной культуры. Мы приняли решение посеять, так как у нас было просо еще, осталось от основного сева, которое шло на зерно, посеять как однолетние травы. Чтоб поле не пустовало, потому что оно было обработано и проторено, приготовлено под сев. Здесь было нереально убирать просто, потому что слишком это поле запыреено. Проса было очень мало. Уборочная у нас затянулась в связи с погодными условиями, после уборочной кампании нам срочно нужно было начинать сев озимого рапса и остальных зерновых культур.

Эти угодья предприятию передали от обанкротившегося хозяйства. Земли находятся в 60 километров от мехдвора. Решили, технику ради 10 гектаров гнать нецелесообразно. А потом неожиданно, как всегда бывает, началась уборка кукурузы и осенняя посевная – силы направили туда. Но, после визита прокуратуры хватило пары дней, и просо убрали. И сегодня здесь уже готовые тюки, а значит, корм для животных на зиму спасен. В целом в прокуратуре отмечают, что выявленные недостатки хозяйства в большинстве своем устраняют оперативно.