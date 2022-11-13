Президент поручил навести порядок в сфере АПК. Как отреагировали руководители предприятий?

Новости Беларуси. Ключевой посыл главы государства, который звучал уже не раз, повторился и в Толочинском районе. О том, что недопустимы отсутствие порядка и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это основа всего. Но, судя по данным органов прокуратуры, пока эти тезисы дошли не до всех. Только в 2022 году к ответственности привлечено более 8 000 человек. А по фактам преступлений в АПК органы прокуратуры и Следственный комитет возбудили больше 750 уголовных дел.

И нельзя сказать, что в хозяйствах закрывают глаза на вопросы сохранности урожая и скота. На предприятии в Несвижском районе, к примеру, объекты заблаговременно оборудовали видеокамерами. Кто-то скажет: нет лишних средств. Но здесь уверяют, система окупила себя за два месяца.

Сергей Семашко, директор сельскохозяйственного предприятия Несвижского района:

На фермах мы установили, мехдворе, склады. На данном зернотоке, где мы с вами находимся, установлены 6 видеокамер, которые полностью перекрывают всю территорию. И сохранность зерна – под надежной защитой. Для коров достаточно камер видеонаблюдения. У каждой скотины есть бирка. Это все под строгим контролем, если бирка случайно обрывается, дубликат опять навешивается под тем же номером.

А это еще одна из эффективных форм сохранности урожая – силосное хранилище. Из этих бункеров точно не утащишь. Плюс защита от птиц и грызунов. Здесь сегодня уместилась половина урожая. Но рядом уже фундаменты под новые строения. Так что скоро в эти сооружения поместится чуть ли не весь урожай. А его прибавляется, только в 2022 году получили больше на 2 000 тонн. Всегда оставался острым вопрос кражи топлива. И здесь также внедряются современные технологии.

Станислав Карпович, начальник главного управления технического прогресса и энергетики с Главгостехнадзором Минсельхозпрода Беларуси:

Все дизельное топливо окрашивается в зеленый цвет, что позволяет идентифицировать нецелевое его использование. При ремонте на специализированных ремонтных предприятиях имеется нормативно-техническая документация, согласно которой выполняются все виды ремонтных работ. Одновременно при этом дается на отремонтированные узлы, агрегаты или полнокомплектную сельскохозяйственную технику год гарантии. То есть это позволяет, если были какие-то недочеты в период выполнения ремонтных работ, за счет изготовителя, ремонтной организации исправлять те дефекты, которые появляются в процессе эксплуатации.