Алчные чиновники, воровство и травля скота ради наживы. Генпрокуратура рассказала о самых громких делах АПК

Новости Беларуси. Ключевой посыл главы государства, который звучал уже не раз, повторился и в Толочинском районе. О том, что недопустимы отсутствие порядка и дисциплины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это основа всего. Но, судя по данным органов прокуратуры, пока эти тезисы дошли не до всех. Только в 2022 году к ответственности привлечено более 8 000 человек. А по фактам преступлений в АПК органы прокуратуры и Следственный комитет возбудили больше 750 уголовных дел.

Каждое зернышко на счету. О том, что уборочная-2022 будет напряженной, было понятно еще до старта кампании. Требования самые жесткие. Особенно к соблюдению порядка и дисциплины. Глава государства еще на этапе подготовки к уборочной обозначил: нужна максимальная ответственность и полная отдача – от руководителя до механизатора. Все ли вняли? Ответ на этот вопрос дают уже органы прокуратуры. От зоркого глаза не укрылось ни одно хозяйство. Вскрытые факты уже в дисциплинарных сборниках.

Для себя на корм. Ведерко взяла и пошла.

– И как это стало известно?

– Не знаю, кто-то подсказал, наверное.

– И что потом было?

– Ну что, ОБЭП приехало.

Вот так, по ведерку, за летние месяцы женщине удалось вынести из хозяйства 700 килограмм комбикорма.

Мне стыдно, конечно, прошу прощения за все, такого больше не будет.

Передовик производства, со всех сторон положительный работник. Но, к сожалению, теперь в трудовой биографии бригадира темное пятно.

Виталий Голубович, прокурор Несвижского района:

Прокуратура согласилась с квалификацией действий обвиняемой. Уголовное дело направлено в суд по части первой статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ущерб возмещен в полном объеме, обвиняемая раскаялась в совершении данного преступления.

Хозяйство, в котором трудилась женщина, в числе передовиков района – рентабельность 2022 года превысила 10 %. Здесь до сих пор не понимают, как такой факт мог произойти.

Это Могилевская область. И тоже одно из образцовых хозяйств. Оно понесло куда больший ущерб. В Кировском районе такого не видели уже точно последние 10 лет. За два месяца из стойла хозяйства пропало 79 коров. Ущерб более 160 тысяч рублей. Бригадир сбывал коров прямо здесь, на ферме, сюда приезжали покупатели. Постоянным клиентам – солидная скидка – почти 50 %. Стадо таило на глазах, но никто этого не замечал.

Вячеслав Чичулин, прокурор Кировского района:

Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренного частью четвертой статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. По факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенному группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Ежемесячно каждое животное взвешивают. Понятно, что более чем тысячное стадо в один день не охватишь. Зная это злоумышленник просто перегонял коров из сарая в сарай. И получалось, что одно и то же животное могли взвесить несколько раз. Позже в журнале учета вскрылись продублированные чипы.

Инна Белявская, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия Кировского района:

Свои выводы мы, конечно же, сделали. На сегодня усилен контроль за сохранностью сельхозпродукции и крупного рогатого скота. Почему так получилось? Я думаю, что низкий уровень кадров и его подбор.

А в Ветковском районе ради крупной наживы животных и вовсе травили. Громкое уголовное дело. Здесь разоблачили целую преступную группировку.

Александра Качан, корреспондент:

Кормовую новинку позиционировали как высокоэффективную добавку, широко рекламируя ее производителям. По факту – липовый сертификат и запрет на добавление в пищу животным. Они отказывались ее есть. Но руководитель сельхозпредприятия принуждал приобретать и использовать смесь. А местный чиновник аналогичные указания давал другим хозяйствам района.

Поставщики такого «гастроизыска» – столичные бизнесмены, они закупали компоненты для минеральной смеси в Татарстане в прямом смысле за три копейки. А здесь цену завышали более чем в 20 раз – до 7 рублей за килограмм. Командно отравой в итоге наторговали более чем на два миллиона рублей. Расследование взяла на контроль Генпрокуратура. Сегодня предприниматели уже фигуранты уголовных дел. По санкции прокурора все они под стражей. Получение взятки, превышение служебных полномочий, мошенничество и не только. Материалы дела направлены в суд.