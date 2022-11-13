«Чубайс ненавидел в своей жизни двоих: нашего Президента и Достоевского». Почему Запад хочет отменить русского классика?

Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» рубрика «Потаенное» от Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вчера был 201 год по Достоевскому. Нашему пророку, нашему гению, нашему писателю. Удивительно, но в самом себе он воплотил и идею нашего единства. Сам род из Великого княжества Литовского. Долго его предки прожили на территории нынешней Украины. А прославил себя через великое русское слово. Почитайте Федора Михайловича. Поймете потаенное. При этом он воин. Он до сих пор бьется. Участвует в СВО. Подавляет белорусские протесты. Побеждает своей всечеловечностью фашизм. И против него также идет война. Рыжая падла Чубайс ненавидел в своей жизни двоих: нашего Президента и Достоевского. Либеральная сволочь сделала все, чтобы поломать, остановить, затормозить интеграцию России и Беларуси. А про Федора Михайловича говорил так: «Вы знаете, я перечитывал Достоевского в последние три месяца. И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как о святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски».

Да, гадина точна. И сейчас его единомышленники, западные сатанисты, хотят отменить, убрать, уничтожить, закрыть Достоевского. И они поняли, что сделать это можно, только если уничтожить наш народ. Они это и собираются сделать. Но отменим их мы. Если бы для осуществления наших стремлений пришлось бы вырезать 100 тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого – говорил один из бесов. И что, сегодня история не повторяется?

Чтоб и дети ваши сдохли. И пусть вас убивают, Слава Украине!

– Героям Слава!

– Героям Слава, смерть врагам, хватит эту [...] разводить. Все, пора их убивать, пора брать в руки оружие! Он их вывел. Описал. Прямо за хвост достал из преисподней. И продемонстрировал нам – смотрите, какие они. Вот рога, вот копыта, вот западная методичка. При этом вывел интереснейшую вещь. Государственники, славянофилы – жили нищими. Сам Достоевский проживал в доме, где ютились проститутки. А вот либеральная элитка, те, кто зовут к топору, те, кто раскачивает государство – миллионеры. Писал об этом Василий Розанов.

Григорий Азаренок:

Если сравнить убогую жизнь Достоевского в позорном кузнечном переулке, где стояли извозчичьи дворы и обитали по комнатушкам проститутки, с жизнью женатого на миллионерке Стасюлевича, в собственном каменном доме на Галерной улице, где помещалась и оппозиционная редакция «Вестника Европы», если сравнить жизнь вечно больного и всегда безденежного Константина Леонтьева с жизнью литературного магната Благосветлова из «Дела», то легко понять, что нигилисты давно догадались, где раки зимуют, и побежали к золоту, побежали к чужому сытному столу, побежали к дорогим винам, побежали везде с торопливостью неимущего к имеющему. О да. А не у нас ли вновь проявили себя они? Кто выступал в подлом бунте? Миллионеры, тутбайки, айтишнички, интеллигенция поганая, вечные стонатели, вечные предатели, вечные иуды. В чем они нуждались? Они поимели от власти все. Двухуровневые квартиры, концерты, корпоративы. Они уже устали жрать, блевать и снова жрать. Порулить захотелось. Дулю вам, нелюди. Достоевский все описал.