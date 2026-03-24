Лукашенко посетит КНДР! Станет ли визит поворотным в диалоге Минска и Пхеньяна?

Ну а пока, пытаясь нарисовать современный геополитический портрет государства на другом краю Евразии, обратимся к тоже весьма «говорящему» кадру, который в начале минувшей осени «завирусился» в сети, дав богатую почву для экспертного анализа, а кое-кого в мире и вовсе заставил призадуматься.

Итак, очевидно, новости из КНДР в ближайшие дни будут задавать повестку в нашем информационном поле. Ждем из Пхеньяна, как принято говорить в журналистике, «говорящие кадры».

Итак, сентябрь 2025 года, Пекин, торжества в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, куда приглашены мировые лидеры. В одном ряду – перечисляем – Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Александр Лукашенко. Этот, очевидно, неслучайный и весьма говорящий факт тогда активно обсуждали в прессе, как и то, что главы России и КНДР уже во время парада на пекинской площади Тяньаньмэнь разместились по обе стороны от китайского лидера – хозяина мероприятия. Разумеется, СМИ в этом тут же усмотрели сигнал всему мировому сообществу.

Так, южнокорейское агентство Йонхап подчеркивает, что руководители России, Китая и КНДР собрались вместе впервые за 66 лет. В свою очередь, британская газета The Guardian назвала кадр, на котором политики пожимают друг другу руки, сигналом неповиновения Западу. Хотя к коллективности этого самого Запада в последнее время, конечно, большие вопросы. В такой же тональности кадры из Пекина анализировала тогда и New York Times, отмечая, что политики на параде в Китае держатся подчеркнуто вместе и это «дерзкий сигнал Западу». И озабоченность Запада совершенно понятна, который считал в этом сигнале еще одно подтверждение растущей геополитической мощи «коллективного Востока».

Но что в этих сигналах важно для Беларуси? Давайте вернемся к той самой фотографии, где по правую руку от нашего Президента идут лидеры КНДР, Китая и России, и проанализируем этот «говорящий кадр» исходя их геополитических интересов Минска.

Итак, Россия – наш главный союзник и партнер, причем партнер, проверенный временем и не самыми простыми мировыми обстоятельствами. Именно с Россией мы вместе строим Союзное государство и противостоим санкциям. Китай – с этим геополитическим тяжеловесом у Минска всепогодное, всестороннее, стратегическое партнерство. И такие слова в китайской дипломатии на ветер не бросают. Минск и Пекин подтвердили свой статус и продолжают двигаться вместе, в том числе и в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Ну и, наконец, КНДР – потенциал отношений Минска и Пхеньяна еще предстоит раскрыть в полной мере. Но по этому фото краткого общения нашего Президента и Ким Чен Ына в Пекине видно, что лидеры настроены на конструктивный и продуктивный разговор. Очевидно, именно такой формат предусмотрен в ходе официального визита Александра Лукашенко в КНДР.

Кстати, приглашение от Ким Чен Ына посетить Пхеньян поступило именно тогда, во время краткого общения в Китае. Именно этот разговор с руководителем КНДР наш Президент вспомнил, и отвечая на один из вопросов ведущей американского телеканала «Ньюсмакс». Читайте здесь.