Руководителей хозяйства, виновных в массовом падеже скота, осудили в Червенском районе

Вопрос падежа скота на постоянном и особом контроле Президента. В последнее время глава государства не раз обращался к этой теме, весьма жестко и принципиально обозначая свою позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу в животноводстве недопустимо превращать в криминальную деятельность, а за ошибки должен быть строжайший персональный спрос, заявил Александр Лукашенко на недавнем резонансом совещании в Витебской области. Хотя проблема актуальна и для других регионов страны. Так, в Червенском районе приговор суда вынесен четырем работникам, виновным в гибели почти двух сотен голов молодняка.

Перед судом бывший директор сельхозпредприятия, бухгалтер, ветеринар и бригадир молочно-товарной фермы. По материалам дела, руководитель отдавал приказы о фальсификации отчетности, скрывая реальные потери. Подчиненные выполняли эти указания на протяжении полутора лет, с начала 2023 по ноябрь прошлого года. В результате скрыто 184 факта гибели животных на четырех фермах. Сейчас новое руководство пытается исправить ситуацию.

Сергей Пташиц, директор сельхозпредприятия:

В данном хозяйстве присутствовали все службы области. Как комитет был задействован, областная ветеринарная лаборатория, районная ветеринарная станция. Здесь были практически все ветврачи области, что помогло выявить и устранить основную причину падежа крупного рогатого скота.

Ветеринарная служба сельхозпредприятия проводила вакцинацию животных, игнорируя нормы протокола. И это стало главной причиной падежа. К тому же животных плохо кормили. Среднесуточный прирост был 450-500 граммов, при норме 800. Бывшее руководство не заботилось и о работниках. Холодное помещение, старая техника, плохие условия труда. Старожилы неохотно вспоминают те времена. Дмитрий Щитко, механизатор сельхозпредприятия:

Тяжело, конечно, было. Не сравнишь сейчас, конечно. Сейчас и техника новая, и погрузчики хорошие стали. Сейчас на объекте ведутся строительные работы. Планируется, что к концу следующего года рядом с существующей фермой будет возведен современный молочно-товарный комплекс на тысячу голов крупного рогатого скота. Особое внимание условиям кормления молодняка. Зоотехническая служба пересмотрела рационы и схемы выпайки. Не забывают и про вакцинацию. С новым руководством падеж скота на предприятии сократился до минимума.

Елена Рыськина, ветеринарный врач сельхозпредприятия:

Сейчас у нас поставляются хорошие медикаменты, они в достатке. По нашим просьбам мы подбираем какие-то новые препараты. Может привыкание происходить у животного, и мы стараемся тогда подбирать другие какие-то препараты. Стараемся искать какие-то причины, почему может у нас падеж быть. И стараемся исключать это все.

Суд признал виновными всех фигурантов уголовного дела. Бригадир и ветеринар получили по полтора года исправительных работ. Бухгалтеру назначили год «домашней химии», ограничение свободы без отправки в исправительные учреждения. Экс-директор предприятия понесет самое суровое наказание.