Депутаты Палаты представителей рассмотрели 4 законопроекта – какие новации ожидают белорусов

О том, какие новации в законодательстве ожидают белорусов в ближайшее время – в сюжете Алеси Ивановой.

Законы, влияющие на экономику, безопасность и международные связи страны. В Минске продолжает работу третья сессия Палаты представителей Национального собрания VIII созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке – четыре законопроекта, которые затрагивают ключевые направления внутренней политики и международного сотрудничества. Как подчеркивают парламентарии, приоритеты остаются неизменными: укрепление суверенитета и безопасности страны, поддержка национальной экономики, развитие социальной сферы.

Цифровой рубль станет доступен для белорусов не ранее 2028 года.

Повысить безопасность денежных средств, расширить возможности бизнеса и создать условия для конкуренции между поставщиками платежных услуг. В Беларуси продолжают создавать нормативно-правовую базу для внедрения национальной цифровой валюты. Сегодня, 24 марта, парламентарии приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам белорусского цифрового рубля». Это новая форма безналичных денег. Счета с цифровыми рублями будут открываться непосредственно в Нацбанке. Для граждан валюта станет доступной не раньше 2028 года.

В центре внимания и изменения в законодательство о нормотворческой деятельности. Так, согласно принятому законопроекту, в Беларуси планируется запретить частую корректировку нормативных правовых актов и расширить пакетный принцип их разработки. Главная цель законопроекта – обеспечить эффективность, компактность и качество нормотворчества.

Андрей Лис, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В рамках работы над законом одновременно будут разрабатываться проекты подзаконных нормативных актов, направленных на конкретизацию и реализацию положений закона. Например, уже сейчас в рамках работы над рассматриваемым законопроектом были подготовлены два проекта указа Президента: «О нормотворческой деятельности» и «О криминологической экспертизе», которые, как полагается, вступят в силу одновременно с законом.

Еще один блок касается недропользования. Законопроект уточняет порядок предоставления участков недр, вопросы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.