Единственный сертифицированный центр китайской медицины – рассказываем, какие процедуры популярны у пациентов

Минская областная клиническая больница – главное медучреждение для жителей центрального региона. Свыше 400 врачей и тысячи спасенных жизней. Всего около 50 отделений. За последний год открылось три новые ультрасовременные операционные. В больнице поправляют свое здоровье не только жители нашей страны, но и представители зарубежья. О новейших методиках лечения и качестве медуслуг рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В отделении медицинской реабилитации работает необычный центр с восточным колоритом. Это единственный сертифицированный центр китайской традиционной медицины. Процедуры проводят по нестандартным, но эффективным методикам. Одна из популярных процедур – карбокситерапия. Простым языком, это лечение уколами. В разные части тела вводят чистый медицинский углекислый газ. Благодаря этому расширяются микрососуды, происходит приток кислорода и питательных веществ.

Татьяна Мурзина, заведующая отделением медицинской реабилитации Минской областной клинической больницы:

Центр традиционной китайской медицины – это все-таки является для нас необычным. Но наш центр функционирует уже с 2018 года. Мы, конечно, имеем большой опыт. Я хочу отметить, что с каждым годом количество пациентов, которые используют в своем лечении и предпочитают такие для нас нетрадиционные методы, больше. Это в связи с повышенной аллергизацией населения. Кто-то все-таки больше хочет что-то нелекарственное. Ударно-волновая терапия, гирудотерапия – это метод лечения пиявками также пользуются успехом. Хотелось бы отметить, что гирудотерапия – желающих количество увеличилось значительно в постковидный период.