В Польше масштабная вспышка птичьего гриппа – уничтожены миллионы птиц

Продовольственная безопасность Польши оказалась под серьезной угрозой. Причиной стала быстро распространяющаяся эпидемия птичьего гриппа. Согласно последним отчетам главной ветеринарной инспекции страны, число заболевших и уничтоженных кур и гусей уже превысило 4 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В так называемой красной зоне оказались Великопольское и Лодзинское воеводства, находящиеся в центре Польши. Там смертельный вирус, несмотря на все защитные меры, поразил почти все крупные птицефермы, а также частные подворья. Сейчас Польша лидирует в Евросоюзе по количеству очагов заболевания. Зафиксировано 49 вспышек в коммерческом секторе и 35 среди домашней птиц. Ветеринары отмечают, что динамика распространения вируса указывает на высокую опасность, так как пик заболеваемости еще впереди. А вот эксперты рынка предупреждают о другой угрозе. Такие огромные потери неизбежно приведут к дефициту мяса птицы и, как следствие, к резкому росту цен на него.