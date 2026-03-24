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В Польше масштабная вспышка птичьего гриппа – уничтожены миллионы птиц

24 марта 2026 17:00
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Продовольственная безопасность Польши оказалась под серьезной угрозой. Причиной стала быстро распространяющаяся эпидемия птичьего гриппа. Согласно последним отчетам главной ветеринарной инспекции страны, число заболевших и уничтоженных кур и гусей уже превысило 4 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В так называемой красной зоне оказались Великопольское и Лодзинское воеводства, находящиеся в центре Польши. Там смертельный вирус, несмотря на все защитные меры, поразил почти все крупные птицефермы, а также частные подворья. Сейчас Польша лидирует в Евросоюзе по количеству очагов заболевания. Зафиксировано 49 вспышек в коммерческом секторе и 35 среди домашней птиц. Ветеринары отмечают, что динамика распространения вируса указывает на высокую опасность, так как пик заболеваемости еще впереди. А вот эксперты рынка предупреждают о другой угрозе. Такие огромные потери неизбежно приведут к дефициту мяса птицы и, как следствие, к резкому росту цен на него. 

В ЕС произошел сбой в системе проверки подлинности лекарств. Читайте здесь. 

# Новости Польши # Птичий грипп

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