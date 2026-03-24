Румыния на полгода вводит кризисное положение на рынке топлива

В Европе остро ощущают последствия ближневосточного кризиса. Некоторые страны намерены принять или уже приняли экстренные меры, чтобы спастись от возникающего дефицита топлива. Кто-то ограничил его продажу, как Словакия и Словения. А власти Румынии пошли дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство на полгода ввело кризисное положение на рынке нефтепродуктов. Согласно новым правилам, экспорт бензина и дизеля из страны теперь возможен только с предварительного одобрения профильных министерств. Также будет ограничена торговая наценка по всей цепочке – от производства до распределения топлива. По мнению румынских властей, эти шаги не смогут полностью защитить рынок от мировых потрясений, но позволят максимально замедлить рост цен на внутреннем рынке. Однако, по оценке специалистов, такие меры не обеспечат длительного снижения стоимости бензина и дизеля. Более того, приведут к их повышению уже в течение 7-10 дней. Так как административное вмешательство может нарушить работу всего рынка, затруднить импорт и распределение топлива. А в перспективе привести к его дефициту в ближайшие месяцы.