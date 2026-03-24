В центре Киева усилили меры безопасности на фоне кризиса в Раде

В правительственном квартале Киева усилили безопасность перед заседанием Верховной рады. Об этом пишет ТАСС. Ожидается прибытие дополнительных сил полиции и Нацгвардии.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что часть депутатов от «Слуги народа» может не прийти из-за угроз и возможных провокаций, что ставит заседание под риск срыва.

При этом в Украине все чаще говорят о растущем кризисе в парламенте. В Раде с начала года не могут принять важные законы, а у правящей партии не хватает голосов для решений.

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