Пустовой: кухарка и блогер государством управлять не смогут – это не контент пилить и не лайки собирать

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В управлении государством не все так просто и однозначно. Кухарка и блогер государством управлять не смогут. Это не контент пилить и не лайки собирать. Надо быть профессионалом, мудрецом, хитрецом, харизматичным лидером, аналитиком, смелым и выносливым. Надо быть политиком. Настоящий и преданный – редкость, дефицит. Умных и интеллигентных людей полно. Мы, белорусы, нация интеллектуалов. Но подходящего руководителя найти – увы. Чтобы мог пойти против мейнстрима, масочного, рыночного, западного. Не просто пойти, а в финале оказаться правым. Именно в этом причина узкого политического пантеона, а не в системе сдержек и противовесов. Забудьте о западной демократии – курс на Глобальный Юг. Пустовой о большой командировке Лукашенко – читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Профессионализмом – это умение провести страну по тонкому льду. Избавить страну от бандитизма и краха экономики. В Беларуси 1994 года закрома были пусты. Не то что в хранилище денег, на хлебных складах – шаром покати. А сейчас главу среднего по территории европейского государства, почитай, на самом краю мира встречают пушечными залпами. «Это базис для любой страны». Еще раз о визите Лукашенко в Мьянму. Итак, знают, уважают, верят. Давайте только вдумаемся: СССР, США, Китай. Россия, и в этом списке Беларусь. Глобальный мир не уважает и не считается с ЕС, а Беларусь встречают вот так.