Пустовой: кухарка и блогер государством управлять не смогут – это не контент пилить и не лайки собирать

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В управлении государством не все так просто и однозначно. Кухарка и блогер государством управлять не смогут. Это не контент пилить и не лайки собирать. Надо быть профессионалом, мудрецом, хитрецом, харизматичным лидером, аналитиком, смелым и выносливым. Надо быть политиком. Настоящий и преданный – редкость, дефицит. Умных и интеллигентных людей полно.
Мы, белорусы, нация интеллектуалов. Но подходящего руководителя найти – увы. Чтобы мог пойти против мейнстрима, масочного, рыночного, западного. Не просто пойти, а в финале оказаться правым. Именно в этом причина узкого политического пантеона, а не в системе сдержек и противовесов.
Забудьте о западной демократии – курс на Глобальный Юг. Пустовой о большой командировке Лукашенко – читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Профессионализмом – это умение провести страну по тонкому льду. Избавить страну от бандитизма и краха экономики. В Беларуси 1994 года закрома были пусты. Не то что в хранилище денег, на хлебных складах – шаром покати. А сейчас главу среднего по территории европейского государства, почитай, на самом краю мира встречают пушечными залпами.
«Это базис для любой страны». Еще раз о визите Лукашенко в Мьянму.
Итак, знают, уважают, верят. Давайте только вдумаемся: СССР, США, Китай. Россия, и в этом списке Беларусь. Глобальный мир не уважает и не считается с ЕС, а Беларусь встречают вот так.
Евгений Пустовой:
Есть дипломатия долга – отношение к СССР как к донору, есть дипломатия страха – отношение к США после того, как под обломками СССР, кварталов Белграда и Багдада похоронили планетарное равноправие. А есть дипломатия уважения.
Это к Беларуси. Когда сначала открыто против мейнстрима сказать с трибуны ООН про двойные стандарты и усталость от западной удавки. Сказать смело и честно. А потом поступать так суверенно и независимо и выстоять за свою позицию.
Сначала в ковид, а затем во время вируса цветных революций. Быть борцом и образцом за равноправный мир – это наш политический код, концепция нашего экономического сотрудничества. Дать то, что надо им, и взять то, что могут предложить.
Беларусь и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества! Каким был первый визит Лукашенко в эту страну читайте здесь.