Будущее белорусского машиностроения – в 2026 году на пригородные маршруты выйдут первые электробусы

За последние несколько лет белорусские предприятия доказали, что минус можно превратить в плюс. Санкции против нас стали поводом для нас расти и развиваться. Реализация импортозамещающих проектов и выпуск высокотехнологичной продукции – в тренде белорусской промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создание современной техники, модернизация производств, внедрение инноваций стали обязательным компонентом в работе предприятий. Но для многих проектов нужны не просто средства, а смелые инженерные решения и новые технологии. И здесь на помощь приходят ученые. Именно они помогают предприятиям отвечать на вызовы современности. Алина Мычко – о будущем белорусского машиностроения, которое уже наступило.

Инновационное решение для транспортной отрасли. Уже в 2026 году на пригородные маршруты выйдут первые электробусы. Машины с запасом хода в 100 километров сейчас проходят испытания. Экотранспорт будет курсировать между Минском и городами-спутниками. Первыми его опробуют работники Островецкой АЭС. В 2026 году география маршрутов расширится. А сама новинка будет значительно улучшена.

Олег Быцко, заместитель генерального директора по инновационному развитию холдинга «Белкоммунмаш»:

На следующий год мы планируем модернизировать данный электробус, расширить его автономный ход до 250 километров и обеспечить возможность экспресс-зарядки. Главой государства поставлена задача именно обеспечить пригородные перевозки электротранспортом. Поэтому мы активно участвуем в этом процессе и в следующем году обязательно такой электробус уже будет перевозить пассажиров между Минском и Смолевичами. В последующем и остальные города-спутники планируется оборудовать именно таким транспортом. Электробусы спроектированы с поправкой на условия пригорода: сиденья повышенной комфортности, ремни безопасности, особые требования к прочности кузова. Такая разработка для белорусского предприятия – опыт совершенно новый. Произвести необходимые расчеты и разобраться в нюансах конструкторам помогали ученые.

Максим Лычковский, инженер-конструктор 2-й категории холдинга «Белкоммунмаш»:

Академия наук рассчитывала нам как прочностные, так и усталостные нагрузки каркаса, чтобы они соответствовали всем требованиям стандартов качества продукции. Также Академия наук помогала нам рассчитывать на других проектах систему отопления, вентиляции. Также Академия наук помогает проходить испытания нашей техники на республиканском полигоне.