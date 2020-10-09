Прямой эфир

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?

09 октября 2020 21:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дальнейшее развитие экономики и создание благоприятной деловой среды. Эти вопросы 9 октября обсуждали в Могилеве и Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник о диалоговых площадках: «Мы предлагаем пойти более конструктивным путём»

О насущном рассуждали эксперты, чиновники, депутаты. Основа – конструктивный диалог. Подобные встречи пройдут в каждой области. По итогу работы каждый регион соберет пакет документов для рассмотрения в правительстве.

Подробности в материале Ирины Недобоевой.

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?-1

Уникальная технология литья, которой нет аналогов в мире. Это ноу-хау могилевского предприятия «Технолит». История завода началась два десятка лет назад. Сегодня наукоемкое производство крепко стоит на ногах, а география продаж насчитывает больше 20 стран.

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?-4

Ирина Недобоева, корреспондент:
Сейчас на предприятии завершается сборка высокоточной производственной машины. Изготавливать она будет цилиндры для локомотивов и судов. Это собственная разработка завода. Кстати, на первый экземпляр уже есть покупатель.

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?-7

Такие научные разработки на предприятии внедряются постоянно. К исследовательской и инновационной работе привлекают и студентов местного университета. Подход к обучению будущих потенциальных работников на «Технолите» серьезный. Талантливую студенческую молодежь на практику принимают уже с третьего курса. А в перспективе – создать на предприятии и кафедру по обучению, что называется, без отрыва от производства.

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?-10

Денис Цейковец, главный инженер предприятия «Технолит»:
Данное высокопроизводительное оборудование не имеет аналогов ни на постсоветском пространстве, ни в мире, поскольку сочетает в себе все передовые инновационные технологии. Это не без участия нашего подрастающего поколения, студентов. Разработка чертежей, разработка технологических процессов – все это взяли на себя наши молодые специалисты.

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?-13

Подобное продуктивное сотрудничество нужно внедрять повсеместно. Эта тема стала одной из главных во время открытого диалога в Белорусско-Российском университете. 

Директор предприятия в Могилёве: «Я при этой Конституции никому неизвестным человеком построил завод в чистом поле»

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?-16

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Сегодня мы находимся в преддверии нового пятилетнего цикла в развитии экономики Республики Беларусь. И в этот период очень важно, прежде всего, подвести итоги и определить новые драйверы и точки роста всей экономики. При этом очень важно проанализировать, какие дополнительные стимулы, какие дополнительные импульсы еще нужны.

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?-19

Илья Маковецкий, декан экономического факультета Белорусско-Российского университета:
К сожалению, я вынужден констатировать, что интерес со стороны молодежи очень слабый. Мы столкнулись с такой немаленькой проблемой: а как его подстегнуть? И вот мне хотелось бы от нашего сегодняшнего собрания, возможно, нащупать правильные ответы на этот вопрос. И я думаю, он волнует не только университеты, а все наше общество в целом.

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?-22

Тему мотивации студенчества и школьников обсудили и в Мозыре. Здесь прошла дискуссионная площадка по вопросам системы образования. По мнению экспертов, законы должны создавать комфортные условия для обучения. А в процессе учебы нельзя упустить ни одного участника звена «учитель – ученик – родитель».

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?-25

Олег Слинько, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы должны начинать работу с молодежи, потому что много было упущено. Нам действительно нужно слышать, что хочет молодежь, образование, потому что вот за этим будущее.

Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?-28

Подобные диалоги пройдут во всех регионах Беларуси. Темы разбиты по блокам, их всего пять. По итогам каждая область соберет пакет документов для внесения конструктивных предложений в правительство.

Рекомендации рассмотрит оргкомитет по подготовке к Всебелорусскому народному собранию. К слову, принять участие в будущем своей страны может каждый желающий. Для этого достаточно оформить заявку на сайтах облисполкомов.

# Государственная политика # общество # Ирина Недобоева # Денис Цейковец # Олег Слинько # Руслан Страхар # Илья Маковецкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Конституцию, дорогие, мы напишем, притом несколько вариантов – это не вопрос
09 октября 2020 21:21

Александр Лукашенко: Конституцию, дорогие, мы напишем, притом несколько вариантов – это не вопрос

Александр Лукашенко: «переобулись» ведь те, которых я вырастил на своих руках, мы с вами вырастили
09 октября 2020 21:16

Александр Лукашенко: «переобулись» ведь те, которых я вырастил на своих руках, мы с вами вырастили

Александр Лукашенко о реформе Конституции: диалоговые площадки должны быть, грубо говоря, опущены как можно ниже к народу
09 октября 2020 20:52

Александр Лукашенко о реформе Конституции: диалоговые площадки должны быть, грубо говоря, опущены как можно ниже к народу