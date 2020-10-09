Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?
Новости Беларуси. Дальнейшее развитие экономики и создание благоприятной деловой среды. Эти вопросы 9 октября обсуждали в Могилеве и Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник о диалоговых площадках: «Мы предлагаем пойти более конструктивным путём»
О насущном рассуждали эксперты, чиновники, депутаты. Основа – конструктивный диалог. Подобные встречи пройдут в каждой области. По итогу работы каждый регион соберет пакет документов для рассмотрения в правительстве.
Подробности в материале Ирины Недобоевой.
Уникальная технология литья, которой нет аналогов в мире. Это ноу-хау могилевского предприятия «Технолит». История завода началась два десятка лет назад. Сегодня наукоемкое производство крепко стоит на ногах, а география продаж насчитывает больше 20 стран.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Сейчас на предприятии завершается сборка высокоточной производственной машины. Изготавливать она будет цилиндры для локомотивов и судов. Это собственная разработка завода. Кстати, на первый экземпляр уже есть покупатель.
Такие научные разработки на предприятии внедряются постоянно. К исследовательской и инновационной работе привлекают и студентов местного университета. Подход к обучению будущих потенциальных работников на «Технолите» серьезный. Талантливую студенческую молодежь на практику принимают уже с третьего курса. А в перспективе – создать на предприятии и кафедру по обучению, что называется, без отрыва от производства.
Денис Цейковец, главный инженер предприятия «Технолит»:
Данное высокопроизводительное оборудование не имеет аналогов ни на постсоветском пространстве, ни в мире, поскольку сочетает в себе все передовые инновационные технологии. Это не без участия нашего подрастающего поколения, студентов. Разработка чертежей, разработка технологических процессов – все это взяли на себя наши молодые специалисты.
Подобное продуктивное сотрудничество нужно внедрять повсеместно. Эта тема стала одной из главных во время открытого диалога в Белорусско-Российском университете.
Директор предприятия в Могилёве: «Я при этой Конституции никому неизвестным человеком построил завод в чистом поле»
Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Сегодня мы находимся в преддверии нового пятилетнего цикла в развитии экономики Республики Беларусь. И в этот период очень важно, прежде всего, подвести итоги и определить новые драйверы и точки роста всей экономики. При этом очень важно проанализировать, какие дополнительные стимулы, какие дополнительные импульсы еще нужны.
Илья Маковецкий, декан экономического факультета Белорусско-Российского университета:
К сожалению, я вынужден констатировать, что интерес со стороны молодежи очень слабый. Мы столкнулись с такой немаленькой проблемой: а как его подстегнуть? И вот мне хотелось бы от нашего сегодняшнего собрания, возможно, нащупать правильные ответы на этот вопрос. И я думаю, он волнует не только университеты, а все наше общество в целом.
Тему мотивации студенчества и школьников обсудили и в Мозыре. Здесь прошла дискуссионная площадка по вопросам системы образования. По мнению экспертов, законы должны создавать комфортные условия для обучения. А в процессе учебы нельзя упустить ни одного участника звена «учитель – ученик – родитель».
Олег Слинько, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы должны начинать работу с молодежи, потому что много было упущено. Нам действительно нужно слышать, что хочет молодежь, образование, потому что вот за этим будущее.
Подобные диалоги пройдут во всех регионах Беларуси. Темы разбиты по блокам, их всего пять. По итогам каждая область соберет пакет документов для внесения конструктивных предложений в правительство.
Рекомендации рассмотрит оргкомитет по подготовке к Всебелорусскому народному собранию. К слову, принять участие в будущем своей страны может каждый желающий. Для этого достаточно оформить заявку на сайтах облисполкомов.