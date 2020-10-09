Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси?

Новости Беларуси. Дальнейшее развитие экономики и создание благоприятной деловой среды. Эти вопросы 9 октября обсуждали в Могилеве и Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Караник о диалоговых площадках: «Мы предлагаем пойти более конструктивным путём» О насущном рассуждали эксперты, чиновники, депутаты. Основа – конструктивный диалог. Подобные встречи пройдут в каждой области. По итогу работы каждый регион соберет пакет документов для рассмотрения в правительстве. Подробности в материале Ирины Недобоевой.

Уникальная технология литья, которой нет аналогов в мире. Это ноу-хау могилевского предприятия «Технолит». История завода началась два десятка лет назад. Сегодня наукоемкое производство крепко стоит на ногах, а география продаж насчитывает больше 20 стран.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Сейчас на предприятии завершается сборка высокоточной производственной машины. Изготавливать она будет цилиндры для локомотивов и судов. Это собственная разработка завода. Кстати, на первый экземпляр уже есть покупатель.

Такие научные разработки на предприятии внедряются постоянно. К исследовательской и инновационной работе привлекают и студентов местного университета. Подход к обучению будущих потенциальных работников на «Технолите» серьезный. Талантливую студенческую молодежь на практику принимают уже с третьего курса. А в перспективе – создать на предприятии и кафедру по обучению, что называется, без отрыва от производства.

Денис Цейковец, главный инженер предприятия «Технолит»:

Данное высокопроизводительное оборудование не имеет аналогов ни на постсоветском пространстве, ни в мире, поскольку сочетает в себе все передовые инновационные технологии. Это не без участия нашего подрастающего поколения, студентов. Разработка чертежей, разработка технологических процессов – все это взяли на себя наши молодые специалисты.

Подобное продуктивное сотрудничество нужно внедрять повсеместно. Эта тема стала одной из главных во время открытого диалога в Белорусско-Российском университете. Директор предприятия в Могилёве: «Я при этой Конституции никому неизвестным человеком построил завод в чистом поле»

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Сегодня мы находимся в преддверии нового пятилетнего цикла в развитии экономики Республики Беларусь. И в этот период очень важно, прежде всего, подвести итоги и определить новые драйверы и точки роста всей экономики. При этом очень важно проанализировать, какие дополнительные стимулы, какие дополнительные импульсы еще нужны.

Илья Маковецкий, декан экономического факультета Белорусско-Российского университета:

К сожалению, я вынужден констатировать, что интерес со стороны молодежи очень слабый. Мы столкнулись с такой немаленькой проблемой: а как его подстегнуть? И вот мне хотелось бы от нашего сегодняшнего собрания, возможно, нащупать правильные ответы на этот вопрос. И я думаю, он волнует не только университеты, а все наше общество в целом.

Тему мотивации студенчества и школьников обсудили и в Мозыре. Здесь прошла дискуссионная площадка по вопросам системы образования. По мнению экспертов, законы должны создавать комфортные условия для обучения. А в процессе учебы нельзя упустить ни одного участника звена «учитель – ученик – родитель».

Олег Слинько, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы должны начинать работу с молодежи, потому что много было упущено. Нам действительно нужно слышать, что хочет молодежь, образование, потому что вот за этим будущее.