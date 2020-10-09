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Александр Лукашенко: Конституцию, дорогие, мы напишем, притом несколько вариантов – это не вопрос

09 октября 2020 21:21
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Новости Беларуси. 9 октября Александр Лукашенко провел совещание с политическим активом и силовым блоком государства. Президент заострил внимание на развитие экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: Конституцию, дорогие, мы напишем, притом несколько вариантов – это не вопрос-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Конституцию, дорогие, мы напишем, притом несколько вариантов – это не вопрос, опыт у нас есть. Поэтому Конституцию мы сделаем, как обещали, посоветовавшись со всеми.  

Но главное – это экономика, социальная сфера, экология, молодежная политика, местное самоуправление. И надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси.   

Александр Лукашенко: Конституцию, дорогие, мы напишем, притом несколько вариантов – это не вопрос-4

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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