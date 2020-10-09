Александр Лукашенко: Конституцию, дорогие, мы напишем, притом несколько вариантов – это не вопрос

Новости Беларуси. 9 октября Александр Лукашенко провел совещание с политическим активом и силовым блоком государства. Президент заострил внимание на развитие экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конституцию, дорогие, мы напишем, притом несколько вариантов – это не вопрос, опыт у нас есть. Поэтому Конституцию мы сделаем, как обещали, посоветовавшись со всеми.

Но главное – это экономика, социальная сфера, экология, молодежная политика, местное самоуправление. И надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси.