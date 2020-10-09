Директор предприятия в Могилёве: «Я при этой Конституции никому неизвестным человеком построил завод в чистом поле»

Новости Беларуси. Дальнейшее развитие экономики и создание благоприятной деловой среды. Эти вопросы 9 октября обсуждали в Могилеве и Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О насущном рассуждали эксперты, чиновники, депутаты. Основа – конструктивный диалог. Подобные встречи пройдут в каждой области. По итогу работы каждый регион соберет пакет документов для рассмотрения в правительстве.

Продуктивное сотрудничество нужно внедрять повсеместно. Эта тема стала одной из главных во время открытого диалога в Белорусско-Российском университете. Здесь собрались руководители крупных предприятий (как государственных, так и частных), депутаты, чиновники, педагоги. Предложения рассмотрит правительство. О чём говорят на диалоговых площадках Беларуси? Одни высказали мнение об изменениях в Конституции, которые, по их мнению, назрели. Другим, наоборот, действующее законодательство импонирует.

Александр Бодяко, директор предприятия «Технолит»:

У нас хорошая Конституция, мне грех на нее жаловаться. Я при этой Конституции никому неизвестным человеком построил завод с чистого листа, в чистом поле. Это сделано при этой Конституции. Зачем менять ее? Надо всем досконально исполнять. И все у нас будет хорошо.