Зубрёнка назвали Булатом: Минский зоопарк завершил конкурс на лучшую кличку

Новости Беларуси. 5 июля Минский зоопарк подвёл итоги конкурса на кличку для недавно родившегося зубрёнка. Об этом сообщается на странице зоопарка в социальной сети. «И наступил торжественный момент, объявления клички для зубрёнка. Зубрёнка зовут Булат», – говорится в сообщении.

Фото: Минский зоопарк

Детёныш появился на свет в мае 2018 года. Чтобы выбрать животному красивую кличку, сотрудники зоопарка объявили конкурс, в котором мог принять участие любой желающий. Всего в конкурсе участвовали более 2000 тысяч человек.

Фото: Минский зоопарк