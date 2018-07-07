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Зубрёнка назвали Булатом: Минский зоопарк завершил конкурс на лучшую кличку

07 июля 2018 14:16
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Новости Беларуси. 5 июля Минский зоопарк подвёл итоги конкурса на кличку для недавно родившегося зубрёнка. Об этом сообщается на странице зоопарка в социальной сети.  

«И наступил торжественный момент, объявления клички для зубрёнка. Зубрёнка зовут Булат», – говорится в сообщении.  

Зубрёнка назвали Булатом: Минский зоопарк завершил конкурс на лучшую кличку-1

Фото: Минский зоопарк  

Детёныш появился на свет в мае 2018 года. Чтобы выбрать животному красивую кличку, сотрудники зоопарка объявили конкурс, в котором мог принять участие любой желающий. Всего в конкурсе участвовали более 2000 тысяч человек.  

Зубрёнка назвали Булатом: Минский зоопарк завершил конкурс на лучшую кличку-4

Фото: Минский зоопарк  

Кличку из предложенных пользователями отбирали опекун зубров и зоотехник группы «Копытные», которые учитывали характер и привычки зубров. В итоге выбор остановился на кличке Булат. Победителем конкурса стала Ольга Кучинская, которая первой предложила эту кличку.  

Конкурс «Кличка для зубрёнка» стартовал летом 2018 года.  

При предложении клички нужно было учитывать четыре условия – здесь подробности.  

# Зоопарк # общество # Ольга Кучинская # Фотофакт

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