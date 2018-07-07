Прямой эфир

В Минском зоопарке пара крокодиловых кайманов принесла потомство в третий раз: вылупились 17 детёнышей

07 июля 2018 13:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минском зоопарке вылупилось 17 крокодиловых кайманов. Пока что детёнышей поместили в террариум на карантин.  

В Минском зоопарке пара крокодиловых кайманов принесла потомство в третий раз: вылупились 17 детёнышей-1

Фото: Минский зоопарк  

Как сообщается на сайте зоопарка, такой большой приплод стал неожиданностью. Обычно этот вид животных неохотно размножается в неволе. Однако в Минском зоопарке есть пара крокодиловых кайманов Мальчик и Девочка, которые принесли потомство уже в третий раз.  

В Минском зоопарке пара крокодиловых кайманов принесла потомство в третий раз: вылупились 17 детёнышей-4

Фото: Минский зоопарк  

Два года назад вылупились три кайманёнка, год назад – один. Поэтому появление в этом году на свет целых 17 детёнышей является исключительной удачей.  

В Минском зоопарке пара крокодиловых кайманов принесла потомство в третий раз: вылупились 17 детёнышей-7

Фото: Минский зоопарк  

Некоторое время кайманята будут содержаться отдельно от родителей, чтобы взрослые особи случайно не нанесли им вред.  

В Минском зоопарке пара крокодиловых кайманов принесла потомство в третий раз: вылупились 17 детёнышей-10

Фото: Минский зоопарк  

В первые дни крокодилята питаются за счёт желточного мешка, а затем их начнут кормить сверчками и тараканами. Когда детёныши подрастут, их рацион поменяется на маленьких рыб и кусочки мяса. Отмечается, что за первый год кайманята увеличиваются в весе примерно в 50 раз.  

В Минском зоопарке пара крокодиловых кайманов принесла потомство в третий раз: вылупились 17 детёнышей-13

Фото: Минский зоопарк  

Весной 2018 года в Китае амурская тигрица родила 5 детёнышей.  

Всего в мире насчитывается более 500 особей амурского тигра – подробнее здесь.  

# Зоопарк # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Праздник, который возвращает к истокам. Александрия в восьмой раз собрала друзей на берегу Днепра
07 июля 2018 12:50

Праздник, который возвращает к истокам. Александрия в восьмой раз собрала друзей на берегу Днепра

Рыцарские бои в центре столицы: 7 июля в Минске воссоздали события Грюнвальдской битвы
07 июля 2018 12:05

Рыцарские бои в центре столицы: 7 июля в Минске воссоздали события Грюнвальдской битвы

Освоить технику гребли и увидеть редких птиц: маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске
06 июля 2018 20:05

Освоить технику гребли и увидеть редких птиц: маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске