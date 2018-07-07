В Минском зоопарке пара крокодиловых кайманов принесла потомство в третий раз: вылупились 17 детёнышей

Новости Беларуси. В Минском зоопарке вылупилось 17 крокодиловых кайманов. Пока что детёнышей поместили в террариум на карантин.

Фото: Минский зоопарк

Как сообщается на сайте зоопарка, такой большой приплод стал неожиданностью. Обычно этот вид животных неохотно размножается в неволе. Однако в Минском зоопарке есть пара крокодиловых кайманов Мальчик и Девочка, которые принесли потомство уже в третий раз.

Фото: Минский зоопарк

Два года назад вылупились три кайманёнка, год назад – один. Поэтому появление в этом году на свет целых 17 детёнышей является исключительной удачей.

Фото: Минский зоопарк

Некоторое время кайманята будут содержаться отдельно от родителей, чтобы взрослые особи случайно не нанесли им вред.

Фото: Минский зоопарк

В первые дни крокодилята питаются за счёт желточного мешка, а затем их начнут кормить сверчками и тараканами. Когда детёныши подрастут, их рацион поменяется на маленьких рыб и кусочки мяса. Отмечается, что за первый год кайманята увеличиваются в весе примерно в 50 раз.

Фото: Минский зоопарк