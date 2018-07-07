Праздник, который возвращает к истокам. Александрия в восьмой раз собрала друзей на берегу Днепра

Новости Беларуси. Праздник, который обращает к традициям и объединяет друзей. Купалье в буйстве летних красок сегодня, 7 июля, приобретет незабываемые оттенки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник, который обращает к традициям и объединяет друзей. Купалье в буйстве летних красок сегодня, 7 июля, приобретет незабываемые оттенки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей встречают многочисленных гостей. Только артистов соберется с полторы тысячи, чтобы показать развитие купальских традиций в мировом пространстве и времени.
В этом уже успела убедиться съемочная группа СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Друзей, которых Александрия – агрогородок на пересечении Могилевской и Витебской областей – собирает уже в восьмой раз, становится всё больше. География желающих отметить белорусское Купалье с национальным колоритом всё шире. В этом году здесь ожидают более 110 тысяч гостей из восьми стран мира.
Отвечать за праздничное настроение будут артисты отечественной эстрады и зарубежные гости. Среди них – Сергей Трофимов, Таисия Повалий, Николай Гнатюк, Тина Кароль – всего 1500 артистов.
Открытие праздника запланировано на 18 часов.
Традиционно Купалье на берегу Днепра тематическое. В 2018 году лейтмотивом стала тема малой родины и возвращение к корням. Это весьма символично, ведь Президент нашей страны Александр Лукашенко родом из этих краев.
Колоритные, особенные черты всех регионов Беларуси в этом году будут представлены на фестивале в многовековых купальских обрядах. В них может поучаствовать каждый желающий: например, сплести венок и спустить его на водную гладь Днепра, а также попробовать отыскать «папараць-кветку».
Подробнее о подготовке к Купалью в Александрии смотрите в видеоматериале.