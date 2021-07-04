«Праздник тёплый, приятный». Вот что люди в Бресте говорили в День Независимости

Новости Беларуси. 3 июля за час до полуночи можно было услышать, как звучит голос белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 3 июля за час до полуночи можно было услышать, как звучит голос белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди разных поколений по всей стране в едином порыве в унисон пели гимн. Эмоциональным и ярким завершением акции «Споем гимн вместе» стал праздничный фейерверк.
Любим нашу родину, желаем ей процветания, мира, добра, всего самого-самого доброго.
Сегодня испытали прекрасные эмоции, несмотря на не совсем удачную погоду. Но я думаю, все получили огромное удовольствие от концерта и от такого большого праздника для всех жителей Республики Беларусь.
Праздник теплый, приятный. Очень радует, что патриотизм в наших людях растет.
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