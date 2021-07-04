Зачем умываться земляничной росой и какие традиции на Купалье?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Считалось, что если 5 июля шел дождь, будет хороший урожай хлеба и льна, рассказали в программе «Плюс-минус» . Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

Также было замечено, что если паук не раскидывает сети – будет дождь, а плетет паутину – перемена погоды к лучшему.

6 июля – Аграфена-купальница. В этот вечер накануне купальской ночи было принято начинать купания. Считалось, что если в этот день в баньке попариться – здоровье обрести. Погоду определяли по муравьям: если они спешат в норки – к скорому сильному ненастью с ветром и грозой. Дождливый день указывал на неурожай.

7 июля. Иван Купала – время обрядов, примет, гаданий и легенд. Жители обязательно шли искать цветок папоротника, который по легенде зацветает именно в эту купальскую ночь.

8 июля – день Святых Петра и Февронии. В народе их почитают как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. С этого дня ждали еще сорок жарких дней.