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Зачем умываться земляничной росой и какие традиции на Купалье?

04 июля 2021 07:47
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Считалось, что если 5 июля шел дождь, будет хороший урожай хлеба и льна, рассказали в программе «Плюс-минус». Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

Зачем умываться земляничной росой и какие традиции на Купалье? -1

Также было замечено, что если паук не раскидывает сети – будет дождь, а плетет паутину – перемена погоды к лучшему.

Зачем умываться земляничной росой и какие традиции на Купалье? -4

6 июля – Аграфена-купальница. В этот вечер накануне купальской ночи было принято начинать купания. Считалось, что если в этот день в баньке попариться – здоровье обрести. Погоду определяли по муравьям: если они спешат в норки – к скорому сильному ненастью с ветром и грозой. Дождливый день указывал на неурожай.

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Зачем умываться земляничной росой и какие традиции на Купалье? -7

7 июля. Иван Купала – время обрядов, примет, гаданий и легенд. Жители обязательно шли искать цветок папоротника, который по легенде зацветает именно в эту купальскую ночь.

8 июля – день Святых Петра и Февронии. В народе их почитают как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. С этого дня ждали еще сорок жарких дней.

Зачем умываться земляничной росой и какие традиции на Купалье? -10

9 июля – Давид-земляничник. В лесу созревают первые ягоды. Наши предки верили, что листочек земляники приносит удачу, а если умыться земляничной росой, то можно надолго сохранить молодость.

Зачем умываться земляничной росой и какие традиции на Купалье? -13

Если в этот день стоит хорошая и теплая погода, то до самой осени будет жарко. А если прошел дождь, то весь сентябрь будет холодным и дождливым.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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