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«Процветания и всего того, чего наш народ заслуживает». Что желают друг другу верующие на Всебелорусской молитве?

03 июля 2021 23:47
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Новости Беларуси. В Год народного единства общенациональная молитва «За Беларусь!» символично объединила все ведущие конфессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин: совместная молитва гораздо больше сможет принести пользу нашему Отечеству, чем усилия человеческие

Во время утреннего богослужения в православных храмах, католических костелах и иудейских синагогах в единой молитве слились голоса верующих белорусов.

«Процветания и всего того, чего наш народ заслуживает». Что желают друг другу верующие на Всебелорусской молитве?-1

Молебен синхронно начался в храмах по всей стране.

О легендарных защитниках и мире, который они завещали белорусам, молились и в Брестской крепости. В минском Свято-Духовом кафедральном соборе богослужение провел митрополит Вениамин. Присоединились к акции и иудеи. По-особенному теплая служба прошла в минской синагоге.

«Процветания и всего того, чего наш народ заслуживает». Что желают друг другу верующие на Всебелорусской молитве?-4

Вера у каждого своя, но в душе с благоговением к Господу, Божией Матери и церкви. Здоровья нам всем, процветания и всего того, чего наш народ заслуживает.

«Процветания и всего того, чего наш народ заслуживает». Что желают друг другу верующие на Всебелорусской молитве?-7

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:
В церквях и в костелах, в мечетях также все говорят молитву в один день, практически в одно и то же время. И вот это чувство единения в Год народного единства дает определенные силы.

«Процветания и всего того, чего наш народ заслуживает». Что желают друг другу верующие на Всебелорусской молитве?-10

Мира, чтобы было спокойствие, мир, чтобы все пришли к общему согласию, чтобы все у нас в стране было хорошо, чтобы не было разногласий.

«Процветания и всего того, чего наш народ заслуживает». Что желают друг другу верующие на Всебелорусской молитве?-13

Жадаем, каб быў спакой у нашай краіне і мы жылі спакойна. Больш нічога нам не трэба.

# День Независимости # общество # Митрополит Вениамин # Григорий Абрамович # Фотофакт

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