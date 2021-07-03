«Молодёжи не всё равно на страну». Что говорят витебляне о Родине в День Независимости?

Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь. Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.

Виктор Пралич, корреспондент:

В Витебске главные мероприятия развернулись на площади Победы. Это святое для каждого жителя города место. Оно никогда не бывает безлюдным, тысячи пришли сюда и на главный праздник страны.

И хотя у витебчан еще свежи в памяти торжества недельной давности – город отмечал День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в День Независимости страны они не могли снова не посетить знаковое место. 77 лет назад на израненную землю вернулся мир. Сегодня им дорожат и поколение войны, и молодежь.

Особенно нас радует нынешнее наше положение: подъем нашей страны, независимость. И это не простые слова. Они дорого стоят всем нам, особенно, я подчеркиваю, нам, детям войны.

Молодежи не все равно на страну. И она смолоду, от мала до велика, как на войне, старается на благо страны, делает все возможное, чтобы она расцвела.