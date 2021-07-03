«Молодёжи не всё равно на страну». Что говорят витебляне о Родине в День Независимости?
Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.
Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.
Виктор Пралич, корреспондент:
В Витебске главные мероприятия развернулись на площади Победы. Это святое для каждого жителя города место. Оно никогда не бывает безлюдным, тысячи пришли сюда и на главный праздник страны.
И хотя у витебчан еще свежи в памяти торжества недельной давности – город отмечал День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в День Независимости страны они не могли снова не посетить знаковое место. 77 лет назад на израненную землю вернулся мир. Сегодня им дорожат и поколение войны, и молодежь.
Особенно нас радует нынешнее наше положение: подъем нашей страны, независимость. И это не простые слова. Они дорого стоят всем нам, особенно, я подчеркиваю, нам, детям войны.
Молодежи не все равно на страну. И она смолоду, от мала до велика, как на войне, старается на благо страны, делает все возможное, чтобы она расцвела.
Какой же праздник без подарков? Накануне жители Россон получили обновленный корпус поликлиники. Здесь будут оказывать помощь детям. Кстати, для маленьких белорусов в райцентре построили еще и игровой городок с горками, качелями и лабиринтами.
Лидский район в День Республики: прошел парад сельхозтехники, а подворья представили изыски по старинным местным рецептам – подробности в материале.