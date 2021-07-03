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Алёна Ланская: хочу всем нам, белорусам, пожелать мудрости взрастить в себе прощение

03 июля 2021 21:18
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Новости Беларуси. Гала-концерт «Беларусь единая» состоялся у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задумка режиссеров – раскрыть единство нашего народа через призму разных профессий и поколений белорусов.

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Алёна Ланская: хочу всем нам, белорусам, пожелать мудрости взрастить в себе прощение-1

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси: 
Сейчас мы действительно объединились для того, чтобы отстоять суверенитет своей страны. Ведь мы сделали выбор – идти, возможно, вразрез с мировым мнением. Но это наш выбор, и нам он комфортен. И мы прекрасно знаем, что надо нам. День Независимости, сегодня концерт, который посвящен объединению – конечно же, я хочу всем нам, белорусам, пожелать мудрости, терпения. Взрастить в себе такое чувство, как прощение.

# День Независимости # Алёна Ланская

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