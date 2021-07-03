Алёна Ланская: хочу всем нам, белорусам, пожелать мудрости взрастить в себе прощение

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Сейчас мы действительно объединились для того, чтобы отстоять суверенитет своей страны. Ведь мы сделали выбор – идти, возможно, вразрез с мировым мнением. Но это наш выбор, и нам он комфортен. И мы прекрасно знаем, что надо нам. День Независимости, сегодня концерт, который посвящен объединению – конечно же, я хочу всем нам, белорусам, пожелать мудрости, терпения. Взрастить в себе такое чувство, как прощение.