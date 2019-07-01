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Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр

01 июля 2019 16:47
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Новости Беларуси. 10 дней ярких впечатлений и триумфальных побед. В Минске завершились II Европейские игры. За время континентального первенства болельщики и спортсмены пережили целую бурю эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так что эти старты точно запомнятся.

А под стать спортивному форуму и церемония закрытия, которая поздно вечером 30 июня прошла на стадионе «Динамо». И если на старте Игр акцент сделали на истории нашей страны, то на финише весь мир увидел Беларусь современную.

За невероятным действом наблюдала наша съемочная группа.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-1

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-3

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-5

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-7

Стадион буквально взрывается аплодисментами в тот момент, когда легендарная арена взрывается ярким салютом. Эмоции переполняют уже со старта. В едином порыве многотысячный стадион встает, когда звучит гимн хозяйки континентального первенства.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-10

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-12

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-14

Продолжает церемонию парад флагов-участниц. Самый большой – белорусский – появился на трибуне уже во время гимна. Крупным планом камера выхватывает нашу Марину Литвинчук. Четыре медали в гребле – и эта ноша не тянет. Хотя нет, точно «тянет» на отлично. Белорусская команда завоевала 69 наград. Стоит ли описывать эмоции, когда на стадионе появляются наши чемпионы!?

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-17

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-19

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-21

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-23

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-25

На церемонии закрытия наших атлетов поддерживает Президент. Специально в Минск прилетел Владимир Путин. Все-таки у сборной России высший результат. В VIP-ложе – президент Армении, глава МОК. Среди гостей и Эмомали Рахмон, хотя Таджикистан даже не участвовал в Играх. Одним словом, состязания под нашим флагом объединяют.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-28

Вообще, музыкальное оформление шоу, что называется, легло на душу. Чуть ли не каждая сборная получила свой уникальный белорусский мотив. Кажется, они понятны даже без перевода.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-31

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-33

А вообще, в этот вечер было много белорусского и такого символичного. Даже БелАЗы на майках вокалисток смотрелись как никогда уместно. Тони Мур и Кристина Светличная вносят свои ноты в общую мелодию и поют специально для волонтеров.

А тем временем стадион заполнили Лесики. Шоу «Следуй за мечтой» продолжается и набирает обороты. IOWA, NaviBand, «J:Морс», «Леприконсы» – кажется, весь стадион пустился в пляс.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-36

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-38

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-40

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-42

Но время идет и впереди самая грустная часть церемонии. Спускают флаг Международных олимпийских комитетов. Глава государства благодарит всех участников и спортсменов. Белорусы сделали все, чтобы эти 10 дней превратить во время ярких побед.

Александр Лукашенко на закрытии II Европейских игр: это было торжество ярких впечатлений и сильных эмоций

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-45

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-47

Николай Басков и Оксана Волкова напоминают, что пришло время прощаться. Пламя II Европейских игр гаснет. Но огонь не уходит навсегда. Он точно останется в наших сердцах, в сердце Лесика.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-50

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-52

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-54

А лепестки волшебного папоротника разлетятся по всему миру, чтобы каждый, кто приехал в Беларусь на этот спортивный праздник, сохранил его частичку в своем сердце навсегда.

А время ярких побед… Нет, для нас оно не закончилось. Это только начало.

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-57

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-59

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-61

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-63

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-65

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-67

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-69

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-71

Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр-73

# Европейские игры # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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