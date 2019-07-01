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Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

01 июля 2019 07:24
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Новости Беларуси. 10 дней ярких побед пролетели как одно мгновение. Минск прощается со II Европейскими играми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -1

30 июня на стадионе «Динамо» прошла церемония закрытия мультиспортивного форума. Организаторы, как и обещали, удивили зрителей грандиозным представлением с использованием новейших технических средств и IT-решений.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -4

И если на церемонии открытия акцент сделали на историю нашей страны, то на закрытии весь мир увидел Беларусь современную.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -7

Масштабный спортивный праздник позади. Десять дней азартной борьбы на 12 аренах. Атлеты из 50 стран Европы перед отъездом заполняют чашу стадиона «Динамо».

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Парад атлетов на церемонии закрытия – уже не просто представление спортсменов, это триумфальный выход чемпионов. Призеров и участников.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -10

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -12

В белорусской сборной, кстати, сразу 90 спортсменов смогли завоевать медаль. Второе общекомандное место. Есть и двукратные – подтвердившие чемпионский статус на II Европейских играх подряд. 

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -15

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -17

Встречали на «Динамо» национальными мотивами, но не забыли и про международный формат. Отдельную песню посвятили волонтерам. Все эти напряженные дни 8 тысяч человек из разных стран помогали гостям и участникам соревнований.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -20

Попрощался со II Европейскими играми так поразивший зрителей во время торжественной церемонии открытия зубр. Не обошлось, конечно же, без Лесика.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -23

Правильнее даже сказать Лесиков – ведь во время соревнований талисманы Игр поднимали настроение повсюду: и на спортивных аренах, и в фан-зонах, и на улицах Минска.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -26

Если церемония открытия стала повествованием о прошлом, об истории Беларуси, то здесь уже артисты показали современность. И связь поколений. Волонтеры, спортсмены, артисты. В шоу были задействованы несколько тысяч человек и новейшие технические средства, IT-технологии.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -29

Среди артистов – Николай Басков, группа IOWA, J-Морс оперная дива Оксана Волкова. В вип-ложе за церемонией закрытия наблюдали высокие гости.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -32

Рядом с Александром Лукашенко заняли места президент России Владимир Путин, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Армении – Армен Саркисян.

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А также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и другие приглашенные. Александр Лукашенко на церемонии закрытия выступил с речью. Он поблагодарил всех, кто внес вклад в историю II Европейских игр.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -35

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы закрываем II Европейские игры. Но не прощаемся, а говорим: «До новых встреч». Встреч в Беларуси. В любое время. Здесь всегда будут рады вам (подробнее здесь).

Поблагодарил Минск за прекрасную организацию соревнований и глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич. Он отметил успехи белорусских спортсменов и то, как наша страна продемонстрировала всему миру свое радушие и достижения.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -38

Янез Кочиянчич, глава Европейских олимпийских комитетов:
Вы приняли нас с большим энтузиазмом и с радостными улыбками.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -41

Над главной ареной разлетелись тысячи светлячков... Так завершился масштабный мультиспортивный форум.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -44

Огонь Европейских игр погас в чаше стадиона, но в ту же минуту он загорелся в сердце Лесика. Талисман Игр сохранит «Пламя мира».

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми -47

# Европейские игры # Александр Лукашенко # Янез Кочиянчич # Фотофакт

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