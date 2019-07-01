Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Новости Беларуси. 10 дней ярких побед пролетели как одно мгновение. Минск прощается со II Европейскими играми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 июня на стадионе «Динамо» прошла церемония закрытия мультиспортивного форума. Организаторы, как и обещали, удивили зрителей грандиозным представлением с использованием новейших технических средств и IT-решений.

И если на церемонии открытия акцент сделали на историю нашей страны, то на закрытии весь мир увидел Беларусь современную.

Масштабный спортивный праздник позади. Десять дней азартной борьбы на 12 аренах. Атлеты из 50 стран Европы перед отъездом заполняют чашу стадиона «Динамо». Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления Парад атлетов на церемонии закрытия – уже не просто представление спортсменов, это триумфальный выход чемпионов. Призеров и участников.

В белорусской сборной, кстати, сразу 90 спортсменов смогли завоевать медаль. Второе общекомандное место. Есть и двукратные – подтвердившие чемпионский статус на II Европейских играх подряд.

Встречали на «Динамо» национальными мотивами, но не забыли и про международный формат. Отдельную песню посвятили волонтерам. Все эти напряженные дни 8 тысяч человек из разных стран помогали гостям и участникам соревнований.

Попрощался со II Европейскими играми так поразивший зрителей во время торжественной церемонии открытия зубр. Не обошлось, конечно же, без Лесика.

Правильнее даже сказать Лесиков – ведь во время соревнований талисманы Игр поднимали настроение повсюду: и на спортивных аренах, и в фан-зонах, и на улицах Минска.

Если церемония открытия стала повествованием о прошлом, об истории Беларуси, то здесь уже артисты показали современность. И связь поколений. Волонтеры, спортсмены, артисты. В шоу были задействованы несколько тысяч человек и новейшие технические средства, IT-технологии.

Среди артистов – Николай Басков, группа IOWA, J-Морс оперная дива Оксана Волкова. В вип-ложе за церемонией закрытия наблюдали высокие гости.

Рядом с Александром Лукашенко заняли места президент России Владимир Путин, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Армении – Армен Саркисян. Василиса Марзалюк о медали на II Европейских играх: «Я была готова к такой победе, поэтому спокойно вышла и сделала своё дело» А также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и другие приглашенные. Александр Лукашенко на церемонии закрытия выступил с речью. Он поблагодарил всех, кто внес вклад в историю II Европейских игр.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы закрываем II Европейские игры. Но не прощаемся, а говорим: «До новых встреч». Встреч в Беларуси. В любое время. Здесь всегда будут рады вам (подробнее здесь).





Поблагодарил Минск за прекрасную организацию соревнований и глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич. Он отметил успехи белорусских спортсменов и то, как наша страна продемонстрировала всему миру свое радушие и достижения.

Янез Кочиянчич, глава Европейских олимпийских комитетов:

Вы приняли нас с большим энтузиазмом и с радостными улыбками.

Над главной ареной разлетелись тысячи светлячков... Так завершился масштабный мультиспортивный форум.