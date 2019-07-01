В Национальном аэропорту «Минск» провожают гостей ІІ Европейских игр

Новости Беларуси. Тем временем, более 1000 участников II Европейских игр покинут Беларусь 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра в аэропорту их провожают волонтёры.

Первый самолёт взял курс на Вену в 5 часов, последними покинут страну азербайджанцы – их рейс отправляется около полуночи.

Всего же Беларусь приняла более 4 тысяч спортсменов, но многие возвращались на родину сразу после соревнований.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Те же, кто остался, были приглашены на церемонию закрытия Игр. Для многих она стала одним из самых ярких событий.