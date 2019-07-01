В Национальном аэропорту «Минск» провожают гостей ІІ Европейских игр

Новости Беларуси. Тем временем, более 1000 участников II Европейских игр покинут Беларусь 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра в аэропорту их провожают волонтёры.
Новости Беларуси. Тем временем, более 1000 участников II Европейских игр покинут Беларусь 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра в аэропорту их провожают волонтёры.
Первый самолёт взял курс на Вену в 5 часов, последними покинут страну азербайджанцы – их рейс отправляется около полуночи.
Всего же Беларусь приняла более 4 тысяч спортсменов, но многие возвращались на родину сразу после соревнований.
Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми
Те же, кто остался, были приглашены на церемонию закрытия Игр. Для многих она стала одним из самых ярких событий.
Николай Байреков, участник II Европейских игр (Болгария):
На церемонии открытия не были, но церемонию закрытия видели. Там было очень приятно. Там были эффекты все, люди вместе. Это самая большая эмоция, которую можно пережить.
Каролина Михальчук, тренер по женскому боксу (Польша):
Очень хорошо все. Мне очень понравилось. Мы заработали одну золотую медаль и две бронзовые, поэтому все понравилось, супер!
Миссия волонтёров ещё не окончена. Многие остаются работать в аэропорту вплоть до 3 июля на случай, если кто-то из участников Игр решил остаться и разделить ещё один праздник вместе с белорусами.