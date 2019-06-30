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Александр Лукашенко на закрытии II Европейских игр: это было торжество ярких впечатлений и сильных эмоций

30 июня 2019 21:12
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Новости Беларуси. II Европейские игры были торжеством ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций.  Как сообщает БелТА, об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного закрытия спортивного форума.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это было торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Было все – радость, счастье и разочарование. Таков его величество спорт. Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью. Но прежде всего мы подарили его себе – белорусам – как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть. Но только тогда, когда мы вместе.

Александр Лукашенко на закрытии II Европейских игр: это было торжество ярких впечатлений и сильных эмоций-1

Для гостей мы широко распахнули все двери Беларуси – страны среднеевропейских размеров, живущей и развивающейся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем и не выдвигает претензий соседям. Они у нас, эти соседи, очень разные. И ладить с ними порой непросто.

Президент Беларуси отметил, что на протяжении 10 дней на минских аренах царила теплая атмосфера взаимоуважения, которую создавали жители и гости Беларуси – все, кто любит спорт, верит в силу олимпийской миссии, нацеленной на сохранение мира на земле. Олицетворением этой великой идеи стало «Пламя мира» – символ II Европейских игр.

# Европейские игры # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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