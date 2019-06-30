Александр Лукашенко на закрытии II Европейских игр: это было торжество ярких впечатлений и сильных эмоций

Новости Беларуси. II Европейские игры были торжеством ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Как сообщает БелТА, об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного закрытия спортивного форума.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это было торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Было все – радость, счастье и разочарование. Таков его величество спорт. Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью. Но прежде всего мы подарили его себе – белорусам – как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть. Но только тогда, когда мы вместе.