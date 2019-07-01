Дожди и +15°C. С середины недели в Беларуси похолодает

Новости Беларуси. В середине недели в Беларуси похолодает.

По информации Белгидромета, во вторник – 2 июля – ночью температура воздуха составит от +11°C до +17°C, по югу страны до +20°C. Днем прогнозируется от +20 до +26 градусов.

В некоторых районах, а ночью по Брестской и Гомельской областям ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

В среду – 3 июля – ночью станет значительно прохладнее – от +8°C до +15°C. Днем температура составит +15°C..+22°C, а по юго-востоку до +24°C.

По северу Беларуси местами ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 15-18 м/с.

В четверг – 4 июля – ночью прогнозируется от +6°C до +11°C, а днем от +15°C до +22°C. Возможны кратковременные дожди.

В пятницу – 5 июля – ночью будет от +6 до +12 градусов. Днем потеплеет до +14°C..+21°C, а по югу даже до +25°C.

Ночью по северо-западу, а днем в центральных районах Беларуси будут кратковременные дожди. Местами могут быть грозы.