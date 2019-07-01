«Это знание – та самая благодатная почва». Корреспондент СТВ присоединился к акции «Беларусь помнит»

Новости Беларуси. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии возложения цветов к обелискам и памятникам в честь героев Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы в эти дни приходят не только к крупным мемориальным комплексам и монументам. Без внимания стараются не оставить ни одно воинское захоронение.

Память воинов-освободителей, павших в боях под Гомелем, сегодня почтили в посёлке Чёнки. В братской могиле здесь нашли упокоение почти три тысячи солдат. Все они участники ожесточённых боёв при форсировании реки Сож в Гомельском районе.

Доминик Кузьмич, учащийся средней школы №62 Гомеля:

У меня очень много родственников воевало. Здесь на реке Сож они переправлялись на лодке, чтобы победить немецко-фашистских захватчиков. И я ценю их доброту, труд, то что они знали, что в будущем их внуки и правнуки будут жить в дружбе между всеми народами.

Присоединился к акции «Беларусь помнит» и телеканал СТВ. Наш гомельский корреспондент Александр Добриян вместе со школьниками возложил цветы к братской могиле.