Праздник со слезами на глазах. Майский Брест встретил рекордное количество гостей

Мы помним и будем помнить подвиг своего народа, чтобы и другие не забывали. Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу БИСИ, белорусы не сомневаются в том, что главным историческим событием для нашей страны является Великая Отечественная война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подавляющее большинство белорусов интересуется историей Великой Отечественной – соцопрос.
Жители Беларуси воспринимают этот период сквозь призму трех ассоциаций. В этом ряду и трагедия военного времени, и проявленный в борьбе с захватчиками героизм, и, конечно, Великая Победа. Время, конечно, имеет свойства стирать грани, но бессильно перед памятью. Она живет в сердцах. И забвению не подлежит. Невозможно забыть самоотверженность солдат и офицеров, партизан и подпольщиков. Без их подвига не было бы Великой Победы в 1945-м. Именно в оборонительных боях первых дней сорвался план блицкрига.
«Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» Эта фраза, оставленная на стене Брестской крепости одним из защитников Цитадели, стала символом мужества. С первых часов войны белорусская земля стала местом ожесточенных сражений. Но ни один воин не дрогнул. Ни одна из пограничных застав не сдалась врагу и не оставила свой участок без приказа.
Сегодня не только память пограничников почтят на площади Церемониалов в Брестской крепости, где по традиции уже собрались десятки тысяч человек. На связи со студией из Бреста Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Вас приветствует Брестская крепость-герой. Мы находимся на площади Церемониалов, в самом сердце, где начнется торжественная часть. Ожидается, что в памятных мероприятиях примут участие рекордные 100 тысяч человек. В этом году майский Брест принял рекордное количество гостей, туристов из России, стран СНГ, Китая. До 60 экскурсий только в Брестской крепости в день. Этот праздничный майский день Брест начал с парада Победы, в котором приняли участие 79 единиц техники – за каждый победный год. Ретрообразцы – танк ИС – ровесник Победы. Его доставили специально в Брест, а также современные единицы вооружения. Во главе строя – ветераны. Мы сегодня говорим им: «Спасибо, и низкий поклон за Победу!»
Подробности в видео.