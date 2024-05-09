Праздник со слезами на глазах. Майский Брест встретил рекордное количество гостей

Мы помним и будем помнить подвиг своего народа, чтобы и другие не забывали. Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу БИСИ, белорусы не сомневаются в том, что главным историческим событием для нашей страны является Великая Отечественная война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подавляющее большинство белорусов интересуется историей Великой Отечественной – соцопрос.

Жители Беларуси воспринимают этот период сквозь призму трех ассоциаций. В этом ряду и трагедия военного времени, и проявленный в борьбе с захватчиками героизм, и, конечно, Великая Победа. Время, конечно, имеет свойства стирать грани, но бессильно перед памятью. Она живет в сердцах. И забвению не подлежит. Невозможно забыть самоотверженность солдат и офицеров, партизан и подпольщиков. Без их подвига не было бы Великой Победы в 1945-м. Именно в оборонительных боях первых дней сорвался план блицкрига.