Прямой эфир

«За войну он совершил 214 боевых вылетов». Поговорили с сыном известного лётчика Леонида Беды

09 мая 2024 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александра Каштанова, ведущая:
Сегодня я неслучайно оказалась около этого самолета. Все дело в том, что сейчас я отправлюсь на улицу, которая названа в честь дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика СССР Леониды Беды. И мы узнаем, что же думают минчане по поводу того, кто такой Леонид Беда, а потом поговорим с его сыном и узнаем некоторые детали из жизни героя.

«За войну он совершил 214 боевых вылетов». Поговорили с сыном известного лётчика Леонида Беды-1

Знаю, что в эта улица названа Героем Великой Отечественной войны Леонида Беды, он был летчиком, летчик-ас. Так что мне повезло, что я живу на этой улице.

«За войну он совершил 214 боевых вылетов». Поговорили с сыном известного лётчика Леонида Беды-4

Летчик известный, военный летчик.

Александра Каштанова:
Леонид Леонидович, поздравляю вас с праздником. Сегодня вся Беларусь отмечает великий день. Говорят, что на фронте во время Великой Отечественной войны фамилия Беда ассоциировалась со счастливым оберегом. И все пытались попасть под командование вашего отца, потому что это всегда был успех.

«За войну он совершил 214 боевых вылетов». Поговорили с сыном известного лётчика Леонида Беды-7

Леонид Беда, сын дважды Героя Советского Союза Л.И. Беды:
Все хотели попасть, потому что было мало потерь у отца. Он выполнял задание, при этом мало терял своих боевых товарищей, подчиненных. Поэтому все стремились к нему попасть. К концу войны у него практически все были летчики Герои СССР. В дивизии 70 героев, семь из них – дважды. В полку четыре, по-моему.

Александра Каштанова:
Откуда у него такая страсть к небу? Бывший учитель оказывается на войне и становится пилотом. У него с детства была такая мечта?

«За войну он совершил 214 боевых вылетов». Поговорили с сыном известного лётчика Леонида Беды-10

Леонид Беда:
Бывших учителей не бывает, так как он был преподавателем физики и математики, у него был уклон в сторону математики. И поэтому он все свои полетные задания, все боевые задачи, тщательно готовился, тщательно просчитывал, учил этому подчиненных. Требовал от них выполнять такие расчеты, делать продуманно, не допускать шаблоны в свои действия. Это помогало ему.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Александра Каштанова # Леонид Беда

Другие новости рубрики

Все новости
Сложно ли пройти курс молодого бойца? Узнал телеведущий Александр Стасевич
09 мая 2024 08:04

Сложно ли пройти курс молодого бойца? Узнал телеведущий Александр Стасевич

Президент Беларуси посетил парад на Красной площади в Москве
09 мая 2024 08:01

Президент Беларуси посетил парад на Красной площади в Москве

Один противостоял вражеской пехоте – какой подвиг совершил Герой Советского Союза Виктор Еронько?
09 мая 2024 07:52

Один противостоял вражеской пехоте – какой подвиг совершил Герой Советского Союза Виктор Еронько?

Наша память и дружба священны. Губернатор Орловской области поздравил белорусов с 9 Мая
09 мая 2024 07:42

Наша память и дружба священны. Губернатор Орловской области поздравил белорусов с 9 Мая

Подавляющее большинство белорусов интересуется историей Великой Отечественной – соцопрос
09 мая 2024 07:34

Подавляющее большинство белорусов интересуется историей Великой Отечественной – соцопрос

Где посмотреть салют в Минске на День Победы – список локаций
09 мая 2024 06:47

Где посмотреть салют в Минске на День Победы – список локаций

Сборные кладбища. Где в Беларуси захоронены останки немецких завоевателей?
09 мая 2024 06:44

Сборные кладбища. Где в Беларуси захоронены останки немецких завоевателей?

Минута молчания. Беларусь почтит память жертв фашизма
09 мая 2024 06:28

Минута молчания. Беларусь почтит память жертв фашизма

Цветы Великой Победы – почему весенняя яблоня стала символом светлого будущего?
09 мая 2024 06:27

Цветы Великой Победы – почему весенняя яблоня стала символом светлого будущего?

Западный форпост Беларуси. Город над Бугом встречает День Победы парадом – 9 Мая в Бресте
09 мая 2024 06:24

Западный форпост Беларуси. Город над Бугом встречает День Победы парадом – 9 Мая в Бресте

Новые факты о преступлениях нацистов – беспрецедентная жестокость в детском концлагере в Сёмково
09 мая 2024 06:20

Новые факты о преступлениях нацистов – беспрецедентная жестокость в детском концлагере в Сёмково

Уроки войны помнят не все! Зачем испытывать терпение Беларуси накануне великого праздника? Предостережение Президента
09 мая 2024 06:09

Уроки войны помнят не все! Зачем испытывать терпение Беларуси накануне великого праздника? Предостережение Президента