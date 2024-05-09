«За войну он совершил 214 боевых вылетов». Поговорили с сыном известного лётчика Леонида Беды

Александра Каштанова, ведущая: Сегодня я неслучайно оказалась около этого самолета. Все дело в том, что сейчас я отправлюсь на улицу, которая названа в честь дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика СССР Леониды Беды. И мы узнаем, что же думают минчане по поводу того, кто такой Леонид Беда, а потом поговорим с его сыном и узнаем некоторые детали из жизни героя.

Знаю, что в эта улица названа Героем Великой Отечественной войны Леонида Беды, он был летчиком, летчик-ас. Так что мне повезло, что я живу на этой улице.

Александра Каштанова: Леонид Леонидович, поздравляю вас с праздником. Сегодня вся Беларусь отмечает великий день. Говорят, что на фронте во время Великой Отечественной войны фамилия Беда ассоциировалась со счастливым оберегом. И все пытались попасть под командование вашего отца, потому что это всегда был успех.

Леонид Беда, сын дважды Героя Советского Союза Л.И. Беды:

Все хотели попасть, потому что было мало потерь у отца. Он выполнял задание, при этом мало терял своих боевых товарищей, подчиненных. Поэтому все стремились к нему попасть. К концу войны у него практически все были летчики Герои СССР. В дивизии 70 героев, семь из них – дважды. В полку четыре, по-моему.

Александра Каштанова:

Откуда у него такая страсть к небу? Бывший учитель оказывается на войне и становится пилотом. У него с детства была такая мечта?