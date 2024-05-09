Историей Великой Отечественной войны интересуются свыше 90 % опрошенных. У них была возможность оценить уровень своих знаний о тех событиях. Каждый второй участник опроса отметил, что знает ключевые события военных лет, а почти каждый пятый заявил, что имеет всестороннее представление об огненном периоде в истории Беларуси. А практически каждый третий участник опроса (30,2 %) считает Великую Отечественную войну наиболее значимым событием в истории XX века.