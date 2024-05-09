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Подавляющее большинство белорусов интересуется историей Великой Отечественной – соцопрос

09 мая 2024 07:34
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У белорусов сохраняется стойкий иммунитет к оценке событий своего прошлого. Это показал очередной срез общественного мнения, проведенный Институтом социологии Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подавляющее большинство белорусов интересуется историей Великой Отечественной – соцопрос-1

Историей Великой Отечественной войны интересуются свыше 90 % опрошенных. У них была возможность оценить уровень своих знаний о тех событиях. Каждый второй участник опроса отметил, что знает ключевые события военных лет, а почти каждый пятый заявил, что имеет всестороннее представление об огненном периоде в истории Беларуси. А практически каждый третий участник опроса (30,2 %) считает Великую Отечественную войну наиболее значимым событием в истории XX века.

# Великая Отечественная война # общество

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