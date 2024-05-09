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Лукашенко поздравил лидеров и народы бывшего Советского Союза с Днём Победы

09 мая 2024 08:15
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Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств. Это особо подчеркнул Александр Лукашенко в поздравительном послании в честь праздника Президенту России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер обратил внимание, что для нашей страны 2024 год ознаменован славным юбилеем – 80-летием освобождения от фашистских захватчиков.

Лукашенко поздравил лидеров и народы бывшего Советского Союза с Днём Победы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта особая дата – хороший повод напомнить всему миру о стойкости перед лицом общих угроз, готовности и способности защищать каждую пядь родной земли, хранить и отстаивать наследие всенародного подвига. Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнерстве наша сила, безопасность и благополучие.

Поздравления с 79-й годовщиной Великой Победы Александр Лукашенко направил и другим зарубежным лидерам. Послания из Беларуси получили в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. Также глава нашего государства поздравил народы бывших республик СССР, где только люди готовы воспринимать слова созидания.

Лукашенко поздравил лидеров и народы бывшего Советского Союза с Днём Победы-4

На белорусской земле помнят и свято чтят сыновей Грузии, воевавших и отдавших свои жизни за Беларусь. Такие слова адресовал Александр Лукашенко народу Грузии. Президент напомнил, что в сегодняшних реалиях важно бережно хранить для потомков правду о совместной борьбе с нацизмом, решительно противостоять любым попыткам исказить и пересмотреть итоги войны. Глубокое уважение у общей истории является прочным связующим звеном между нашими странами и гражданами.

Поздравляя народ Молдовы с годовщиной Великой Победы, глава белорусского государства отметил, что в нынешнем году исполняется 80 лет со дня освобождения Беларуси и Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

Лукашенко поздравил лидеров и народы бывшего Советского Союза с Днём Победы-7

Александр Лукашенко:
Убежден, традиции братской дружбы и взаимовыручки наших народов, закаленные в суровое военное лихолетье, общая память не позволят забыть о бессмертном подвиге воинов-победителей и переписать славные страницы истории Великой Отечественной войны.

В поздравлении народу Украины Александр Лукашенко констатировал, что, несмотря на десятилетия, прошедшие с весны 1945 года, 9 Мая навсегда останется для жителей Беларуси и Украины днем светлой памяти.

Лукашенко поздравил лидеров и народы бывшего Советского Союза с Днём Победы-10

Александр Лукашенко:
Благодаря единству и мужеству, ценой тяжелых потерь и огромных усилий белорусы и украинцы вместе смогли одолеть безжалостного врага, защитить свободу и независимость своей Родины. В этот день мы с гордостью вспоминаем славные страницы истории и чествуем героев-освободителей. Наша общая обязанность сегодня – не забывать их подвиг, делать выводы из прошлого и противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны.

Президент Беларуси также поздравил с Днем Победы представителей высшего руководства России и патриарха Московского и всея Руси, руководителей международных и региональных организаций.

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают поздравления с годовщиной Победы от зарубежных лидеров, известных деятелей разных сфер.

# День Победы # общество

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