Лукашенко поздравил лидеров и народы бывшего Советского Союза с Днём Победы

Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств. Это особо подчеркнул Александр Лукашенко в поздравительном послании в честь праздника Президенту России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер обратил внимание, что для нашей страны 2024 год ознаменован славным юбилеем – 80-летием освобождения от фашистских захватчиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта особая дата – хороший повод напомнить всему миру о стойкости перед лицом общих угроз, готовности и способности защищать каждую пядь родной земли, хранить и отстаивать наследие всенародного подвига. Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнерстве наша сила, безопасность и благополучие. Поздравления с 79-й годовщиной Великой Победы Александр Лукашенко направил и другим зарубежным лидерам. Послания из Беларуси получили в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. Также глава нашего государства поздравил народы бывших республик СССР, где только люди готовы воспринимать слова созидания.

На белорусской земле помнят и свято чтят сыновей Грузии, воевавших и отдавших свои жизни за Беларусь. Такие слова адресовал Александр Лукашенко народу Грузии. Президент напомнил, что в сегодняшних реалиях важно бережно хранить для потомков правду о совместной борьбе с нацизмом, решительно противостоять любым попыткам исказить и пересмотреть итоги войны. Глубокое уважение у общей истории является прочным связующим звеном между нашими странами и гражданами. Поздравляя народ Молдовы с годовщиной Великой Победы, глава белорусского государства отметил, что в нынешнем году исполняется 80 лет со дня освобождения Беларуси и Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

Александр Лукашенко:

Убежден, традиции братской дружбы и взаимовыручки наших народов, закаленные в суровое военное лихолетье, общая память не позволят забыть о бессмертном подвиге воинов-победителей и переписать славные страницы истории Великой Отечественной войны. В поздравлении народу Украины Александр Лукашенко констатировал, что, несмотря на десятилетия, прошедшие с весны 1945 года, 9 Мая навсегда останется для жителей Беларуси и Украины днем светлой памяти.