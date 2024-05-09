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В Витебске День Победы начался с шествия, по центру города прошли тысячи человек

09 мая 2024 08:44
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Новости Беларуси. В Витебске празднование Дня Победы утром началось с шествия, которое растянулось от площади Ленина до площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С яркими цветами, флагами, воздушными шарами и портретами героев, участвовавших в кровопролитных боях, по центру города прошли тысячи человек.

В Витебске День Победы начался с шествия, по центру города прошли тысячи человек-1

В колонне – представители власти, духовенства, трудовых коллективов и общественных объединений, молодежь. Люди шли целыми семьями – взрослые и дети, чтобы отдать дань памяти тем, кто отчаянно сражался за мирное небо. В центре внимания – наши герои: ветераны и участники Великой Отечественной. Сегодня бесконечные слова благодарности звучат в их адрес.

В Витебске День Победы начался с шествия, по центру города прошли тысячи человек-4

В Витебске День Победы начался с шествия, по центру города прошли тысячи человек-6

Мы пришли сегодня на праздник вместе с сыном, чтобы отдать дань почета и уважения народу, который нас защищал, ветеранам. К сожалению, их уже очень мало. Но все же они в памяти у нас остались, в сердцах. И мы выражаем большую благодарность.

В Витебске День Победы начался с шествия, по центру города прошли тысячи человек-9

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Важно помнить, важно говорить спасибо нашим предкам. Важно гордиться тем подвигом, который наши деды, прадеды совершили. Они совершили невозможное в тех условиях. Мы победили и восстановили страну. За это им огромное спасибо! И самое меньшее, что мы можем сделать, – выйти на демонстрацию и пройти вместе со всеми в таком едином порыве.

В Витебске День Победы начался с шествия, по центру города прошли тысячи человек-12

У нас самый главный праздник, 9 Мая – самый святой праздник на земле!

В Витебске День Победы начался с шествия, по центру города прошли тысячи человек-15

9 Мая в Витебске проходит торжественный митинг у монумента в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Здесь по доброй традиции возложат венки и цветы. Затем с площади Победы стартуют автопробег и легкоатлетический забег. Праздничная программа в Витебске рассчитана до позднего вечера. Будут звучать песни военных лет в исполнении духового оркестра. Финалом торжеств станет салют.

# День Победы # общество # Александр Субботин # Новости Витебска и Витебской области

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