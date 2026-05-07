«Белавиа» отменила ряд рейсов в Москву – в чем причина

Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства над московским аэропортом Внуково авиакомпания «Белавиа» отменила ряд рейсов между Минском, Москвой и Гомелем. Об этом сообщили в пресс-службе.

Отмены затронули несколько вылетов 7 мая на направлениях Минск–Москва (Внуково), Гомель–Москва и обратные рейсы.

Пассажирам предложено переоформить билеты на другие даты или оформить возврат средств. Актуальную информацию о рейсах рекомендуют уточнять на сайте авиакомпании.

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