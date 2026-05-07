Прямой эфир

В Лепельском районе перезахоронили останки 358 жертв геноцида

07 мая 2026 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Лепельском районе перезахоронили останки 358 жертв геноцида-0

В деревне Черноручье перезахоронили останки 358 мирных жителей и военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет БЕЛТА.

Захоронение обнаружили в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Поисковые работы с марта по июнь 2025 года проводил 52-й отдельный специализированный поисковый батальон. В лесу недалеко от трасс Витебск – Лепель и Мядель – Богушевск нашли три расстрельные ямы. Среди погибших – женщины и дети.

Место массового убийства удалось установить благодаря воспоминаниям жителя Лепеля Леонида Замковского, который в детстве стал свидетелем расстрелов. На месте также обнаружили гильзы, личные вещи погибших и другие доказательства массовой казни.

В церемонии перезахоронения приняли участие представители власти, прокуратуры, военные, общественные организации и духовенство.

Во время оккупации Лепельский район стал местом массовых репрессий и карательных операций. По данным следствия, за годы войны здесь были убиты более 7,7 тысячи человек и уничтожены сотни населенных пунктов.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Белавиа» отменила ряд рейсов в Москву – в чем причина
07 мая 2026 14:26

«Белавиа» отменила ряд рейсов в Москву – в чем причина

Для школьников Минской области провели единый урок, посвященный 9 Мая
07 мая 2026 14:21

Для школьников Минской области провели единый урок, посвященный 9 Мая

Дзиодзина: Мерц сделал все, чтобы спровоцировать Трампа и оказаться в немилости
07 мая 2026 14:01

Дзиодзина: Мерц сделал все, чтобы спровоцировать Трампа и оказаться в немилости

81-я годовщина Победы: постпред Беларуси в ОБСЕ представил совместное заявление 10 стран
07 мая 2026 14:01

81-я годовщина Победы: постпред Беларуси в ОБСЕ представил совместное заявление 10 стран

До 20 тыс. авто: в Беларуси утвердили квоты на льготный ввоз
07 мая 2026 13:58

До 20 тыс. авто: в Беларуси утвердили квоты на льготный ввоз

От штрафов и арестов за символы Победы до войны с памятниками в Прибалтике – анонс «Без прикрытия»
07 мая 2026 13:57

От штрафов и арестов за символы Победы до войны с памятниками в Прибалтике – анонс «Без прикрытия»

Верховный Суд Беларуси направит в ФРГ копию приговора в отношении нациста Зиглинга
07 мая 2026 13:56

Верховный Суд Беларуси направит в ФРГ копию приговора в отношении нациста Зиглинга

Сергеенко: смысл Великой Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о необходимости беречь мир
07 мая 2026 13:53

Сергеенко: смысл Великой Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее, напоминая о необходимости беречь мир

Обновленная зона ожидания открыта перед ПП «Брест»
07 мая 2026 13:13

Обновленная зона ожидания открыта перед ПП «Брест»

СК устанавливает обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Логойском районе
07 мая 2026 12:49

СК устанавливает обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Логойском районе

В Нацбанке подвели итоги реализации денежно-кредитной политики
07 мая 2026 11:41

В Нацбанке подвели итоги реализации денежно-кредитной политики

Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды
07 мая 2026 11:11

Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды