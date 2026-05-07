В Лепельском районе перезахоронили останки 358 жертв геноцида

В деревне Черноручье перезахоронили останки 358 мирных жителей и военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет БЕЛТА.

Захоронение обнаружили в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Поисковые работы с марта по июнь 2025 года проводил 52-й отдельный специализированный поисковый батальон. В лесу недалеко от трасс Витебск – Лепель и Мядель – Богушевск нашли три расстрельные ямы. Среди погибших – женщины и дети.

Место массового убийства удалось установить благодаря воспоминаниям жителя Лепеля Леонида Замковского, который в детстве стал свидетелем расстрелов. На месте также обнаружили гильзы, личные вещи погибших и другие доказательства массовой казни.

В церемонии перезахоронения приняли участие представители власти, прокуратуры, военные, общественные организации и духовенство.

Во время оккупации Лепельский район стал местом массовых репрессий и карательных операций. По данным следствия, за годы войны здесь были убиты более 7,7 тысячи человек и уничтожены сотни населенных пунктов.

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