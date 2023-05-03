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Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?

03 мая 2023 20:26
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Новости Беларуси. Парадный строй и оркестр у подъезда. До праздника Великой Победы осталось меньше недели, в эти дни поздравления принимают главные герои – ветераны. Для них концерты и персональные парады, конечно, цветы и теплые слова благодарности за их подвиг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь помнит – материал Арины Верховской.  

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?-1

Когда началась война, Валерию Евсеевичу было всего два года. Он только научился ходить. Но несмотря на возраст, в его памяти сохранились жуткие моменты, которые пережили люди блокадного Ленинграда.  

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?-4

Валерий Нейман, житель блокадного Ленинграда:  
В конце 42-го года была очень интенсивная бомбежка. А у нас квартиры были расположены так: коридор длинный, квартиры с одной стороны и кухня проходная. И во время одного из таких налетов раму на кухне выбило, она ударилась о стенку. А все осколки… У меня был маленький плюшевый мишка. Он лежал у меня на руках и все осколки взял на себя. Когда бабушка пришла вечером с работы, она спрашивает: «Что с тобой?» Я говорю: «Бабушка, мишка ранен». Сколько осколков. «Он тебе жизнь спас».  

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?-7

Отец был военным врачом. После блокады его перевели служить в Беларусь, под Оршу. По окончании школы Валерий продолжил дело семьи. Мама тоже была медиком. Он поступил в Витебский мединститут и более 40 лет своей жизни посвятил спортивной медицине.  

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?-10

Валерий Нейман:  
Меня всегда интересовала спортивная медицина. Я хотел быть спортивным врачом. Я им стал. Меня пригласили в Могилевский физдиспансер. Я там проработал какое-то время. Потом перевелся в Минск, работал в ДОСААФ, сборная команда Беларуси по подводным видам плавания скоростным. И подводники у меня были ребята. Потом я работал в «Спартаке». Потом я уже перешел в «Динамо».  

Серию праздничных мероприятий организовали в Центральном районе Минска. Здесь проживают 39 ветеранов. Это узники, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Живых свидетелей войны остались единицы. И важно помнить, сколько страданий пережили эти люди.  

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?-13

Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ Минска:  
Важно сохранить память о той трагедии, которая прошлась катком по нашему европейскому континенту, особенно по нашей родной земле, нашей Беларуси. Уже по новым данным, исходя из расследования Генеральной прокуратуры, погиб каждый третий, а не каждый четвертый, как считалось ранее. Мы должны проносить всю эту память, всю эту трагедию пропустить через себя, чтобы представить, каково это, и стараться не допускать.  

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?-16

Арина Верховская, корреспондент:  
В преддверии 9 Мая для ветеранов играют и военные оркестры. Под звуки знакомых мелодий слезы не могут сдержать не только те, кто прошел войну, но и сами музыканты. Такие концерты с выездом на дом уже стали доброй традицией.  

Школьники, военные, представители власти и общественных объединений – тихий двор едва вместил всех желающих сказать спасибо. Ветераны не скрывают эмоций.  

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?-19

Валентина Кучерявая, труженик тыла Великой Отечественной войны:  
Спасибо, очень приятно. Спасибо вам, миленькие, за заботу о нас, стариках. Старайтесь быть достойными. Мы старались. Вам Победу завоевали. Горя сколько видели. Горе, слезы.  

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?-22

Георгий Атаманов, председатель Совета ветеранов войны и труда Центрального района Минска:  
Нам важно сегодня донести правду о той войне, о заслугах ветеранов, благодаря которым мы сегодня имеем возможность жить свободными, независимыми в этой прекрасной стране. Хотелось бы пожелать всем ветеранам доброго здоровья, удачи во всех делах, чтобы они жили долго и могли еще делиться с теми, кто рядом с ними, своим опытом, своими знаниями, своей любовью к человеческой жизни.  

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?-25

Сегодня в Минске проживают 503 человека, которые видели самое чудовищное, что может увидеть человечество. Войну. И наш долг не забывать об этих людях. Ведь каждый из них приближал Победу – на фронте и в тылу.  

# Великая Отечественная война # общество # Валерий Нейман # Даниил Ярмольчик # Арина Верховская # Георгий Атаманов # Фотофакт

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